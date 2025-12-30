ΕΝΦΙΑ: Θα αλλάξει το μοντέλο δόσεων το 2026; – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της 10ης μηνιαίας δόσης του ΕΝΦΙΑ του φορολογικού έτους 2024 από τις 12 που είναι συνολικά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Στην εξόφληση θα πρέπει να προβούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρώνουν τον φόρο με το μοντέλο των δόσεων. Παράλληλα επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά και στους φορολογούμενους που έχουν εντάξει την οφειλή του φόρου στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο υπόχρεος που θα καθυστερήσει να καταβάλει τη δόση της ρύθμισης θα έχει μια επιβάρυνση με προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση ακυρώνεται και η οφειλή θεωρείται ληξιπρόθεσμη σε περίπτωση που δεν αποπληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις από τον φορολογούμενο.

Θα αλλάξει το μοντέλο δόσεων για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ 2026;

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλά στο enikonomia.gr για το μοντέλο των δόσεων αναφορικά με την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του 2026.

Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δόσεων του ΕΝΦΙΑ του 2026 για την αποπληρωμή του, διευκρινίζει ο κ. Τσάπαλος. Το έχουμε εξαντλήσει, συμπληρώνει και επαναλαμβάνει πως δεν προβλέπεται να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων του φόρου.

Συνεπώς τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν έως τα μέσα Μαρτίου του 2026 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για περισσότερους από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και όσοι από τους υπόχρεους επιλέξουν να αποπληρώσουν τον φόρο με το μοντέλο των 12 μηνιαίων δόσεων θα πρέπει να τον πληρώσουν από τον Μάρτιο 2026 έως και τον Φεβρουάριο 2027 με τον παρακάτω τρόπο. Αναλυτικά: