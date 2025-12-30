ΕΝΦΙΑ: Θα αλλάξει το μοντέλο δόσεων το 2026; – Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σύνοψη από το

  • Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, διευκρινίζει ότι δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δόσεων του ΕΝΦΙΑ για το 2026, καθώς δεν προβλέπεται να αυξηθεί ο αριθμός τους.
  • Αύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025, εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της 10ης μηνιαίας δόσης του ΕΝΦΙΑ του φορολογικού έτους 2024. Η προθεσμία αφορά και τους φορολογούμενους που έχουν εντάξει την οφειλή στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
  • Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν έως τα μέσα Μαρτίου του 2026 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Όσοι επιλέξουν την αποπληρωμή σε 12 δόσεις, θα πρέπει να τον πληρώσουν από τον Μάρτιο 2026 έως και τον Φεβρουάριο 2027.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

ΕΝΦΙΑ

Αύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της 10ης  μηνιαίας δόσης του ΕΝΦΙΑ του φορολογικού έτους 2024 από τις 12 που είναι συνολικά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Στην εξόφληση θα πρέπει να προβούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρώνουν τον φόρο με το μοντέλο των δόσεων. Παράλληλα επισημαίνεται πως η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά και στους φορολογούμενους που έχουν εντάξει την οφειλή του φόρου στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο υπόχρεος που θα καθυστερήσει να καταβάλει τη δόση της ρύθμισης θα έχει μια επιβάρυνση με προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση ακυρώνεται και η οφειλή θεωρείται ληξιπρόθεσμη σε περίπτωση που δεν αποπληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις από τον φορολογούμενο.

Θα αλλάξει το μοντέλο δόσεων για την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ 2026; 

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλά στο enikonomia.gr για το μοντέλο των δόσεων αναφορικά με την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ του 2026.

Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δόσεων του ΕΝΦΙΑ του 2026 για την αποπληρωμή του, διευκρινίζει ο κ. Τσάπαλος. Το έχουμε εξαντλήσει, συμπληρώνει και επαναλαμβάνει πως δεν προβλέπεται να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων του φόρου.

Συνεπώς τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν έως τα μέσα Μαρτίου του 2026 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για περισσότερους από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και όσοι από τους υπόχρεους επιλέξουν να αποπληρώσουν τον φόρο με το μοντέλο των 12 μηνιαίων δόσεων θα πρέπει να τον πληρώσουν από τον Μάρτιο 2026 έως και τον Φεβρουάριο 2027 με τον παρακάτω τρόπο.  Αναλυτικά:

  • Η 1η δόση του  ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εξοφληθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026
  • Η 2η δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί την Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026
  • Η 3η δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να αποπληρωθεί στις 31 Μαΐου 2026
  • Η 4η δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026
  • Η 5η δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εξοφληθεί την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026
  • Η 6η δόση του φόρου θα πρέπει να αποπληρωθεί τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026
  • Η 7η δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβληθεί την Τετάρτη,30 Σεπτεμβρίου 2026
  • Η 8η δόση του φόρου θα πρέπει να πληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2026
  • Η 9η δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εξοφληθεί τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2026
  • Η 10η  δόση του φόρου θα πρέπει να αποπληρωθεί την Πέμπτη,31 Δεκεμβρίου 2026
  • Η 11η  δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβληθεί στις 31 Ιανουαρίου 2027
  • Η 12η  δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να πληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2027

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μια φορά και…ένας φόνος, της Samantha Larsen μαζί Real taste & style

Το δημοφιλές χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορεί να σας αρρωστήσει – Τι προκαλεί στον οργανισμό

ΕΝΦΙΑ: Τι θα ισχύει για το μοντέλο δόσεων το 2026 – Οι τελευταίες πληροφορίες σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους- Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:36 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δ...
07:11 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις σήμερα – Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι προκειμένου να ...
06:39 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ακίνητα: Μέχρι 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις στο Ε9 – Οι κινήσεις που μειώνουν τον ΕΝΦΙΑ έως και 90%

Περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου έχουν οι φορολογούμενοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλεί...
04:40 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστική αγορά: Με… φειδώ τα ψώνια των καταναλωτών εξαιτίας της ακρίβειας

Η εορταστική αγορά έχει μπει στην τελική ευθεία λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, με αυξημέ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα