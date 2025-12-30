Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Οι προβλέψεις για την Πρωτοχρονιά

Με βροχές και σταδιακή αλλαγή του καιρού αρχίζει η ημέρα (30/12), καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένονται νεφώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τοπικά φαινόμενα που θα ενταθούν από το μεσημέρι. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, όμως η βελτίωση θα είναι προσωρινή, καθώς από την Πρωτοχρονιά έρχεται νέα ψυχρή εισβολή, με χιονοπτώσεις ακόμα και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις πρωινές ώρες θα αυξηθούν στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Στις περιοχές αυτές θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία. Από το βράδυ θα πέσουν λίγα χιόνια σε ορεινές περιοχές της βόρειας και δυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως και 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Ωστόσο, από το μεσημέρι και από τα βόρεια, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους διατηρώντας την έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, αγγίζοντας τους 13-14 βαθμούς στα βόρεια, 15-17 στις υπόλοιπες περιοχές και τοπικά έως 18-19 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα. Παγετός θα εκδηλωθεί το πρωί σε περιοχές της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Η φετινή Πρωτοχρονιά, όπως όλα δείχνουν, θα έχει… άρωμα χειμώνα, αφού το έντονο κρύο και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σημειώνει ότι υπάρχει πιθανότητα παροδικών και τοπικών χιονοπτώσεων στην Αττική, κυρίως από υψόμετρο 400 μέτρων και πάνω, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου. Η πιθανότητα αυξάνεται καθώς πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, με τις νιφάδες να φτάνουν σε υψόμετρα 250–300 μέτρων, κυρίως σε περιοχές των βορείων προαστίων.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, η ψυχρή εισβολή θα ξεκινήσει το βράδυ της Τρίτης με την είσοδο βόρειων ανέμων στη Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. «Στα βόρεια θα έχουμε ακόμη και ολικό παγετό, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», υπογραμμίζει.

Αντίστοιχα, ο Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί ότι τα φαινόμενα δεν θα έχουν ένταση, θα είναι τοπικά και θα επηρεαστούν από το μικροανάγλυφο και τους τοπικούς ανέμους. Όπως αναφέρει, στην Αττική οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι δεν ευνοούν ισχυρές χιονοπτώσεις, οι οποίες θα ήταν πιο πιθανές με βορειοανατολικούς ανέμους.

Οι πρώτες νιφάδες ενδέχεται να πέσουν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στα βορειοδυτικά του νομού, σε υψόμετρα 400-500 μέτρων, ενώ σε πιο ορεινές περιοχές (600-700 μέτρα) είναι πιθανό να ενισχυθούν. Ο ίδιος τονίζει ότι άλλο η χιονόπτωση και άλλο η χιονόστρωση, αφού η ύπαρξη υετού δεν εγγυάται ότι το χιόνι θα μείνει στο έδαφος.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, την Πρωτοχρονιά, πιθανές χιονοπτώσεις εντοπίζονται σε:

Κεντροανατολική Εύβοια από τα 300-350 μέτρα

Κεντρική Στερεά από τα 450-500 μέτρα

Βόρεια Πελοπόννησο από τα 700-750 μέτρα

Νομούς Φθιώτιδας και νότιας Βοιωτίας από τα 250-300 μέτρα

Πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα

Δυτική Στερεά από τα 700 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες από τα 400-500 μέτρα

Χιόνια είναι πιθανό να δούμε ακόμη και σε πεδινές περιοχές, όπως στη Σκύρο, τη Λήμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, αλλά και σε περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Για την Κρήτη, η πρόβλεψη αναφέρει χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 700-800 μέτρων στην κεντροβόρεια πλευρά του νησιού, κυρίως το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, ενώ δεν αποκλείεται η εκτίμηση αυτή να τροποποιηθεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με τα δεδομένα των μοντέλων.

Ο Γιάννης Καλλιάνος υπογραμμίζει ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι τοπικές και εξαρτώμενες από το υψόμετρο, τις θερμοκρασίες, τους τοπικούς ανέμους και τη μορφολογία κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, στην Αιτωλοακαρνανία, τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν οριζόντια όλη τη ζώνη των 700 μέτρων, αλλά συγκεκριμένα τμήματα με τις κατάλληλες συνθήκες. Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και στη Βόρεια Πελοπόννησο.

Η Πρωτοχρονιά θα κυλήσει με ηλιοφάνεια αλλά και τσουχτερό κρύο, καθώς ο υδράργυρος θα πέσει κατακόρυφα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. «Θα είναι η πιο παγωμένη μέρα του χειμώνα μέχρι τώρα», σημειώνει η Ζιακοπούλου. Παρότι ο καιρός θα είναι καθαρός, οι θερμοκρασίες θα είναι εξαιρετικά χαμηλές. «Οι πιο κρύες ώρες θα είναι οι πρώτες του νέου έτους, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους -12 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές», ανέφερε.

Στην Αττική, παρά την ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8-9 βαθμούς, ενώ στη Ρόδο οι τιμές δεν θα περάσουν τους 12 βαθμούς. Ωστόσο, η παγωμένη περίοδος δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς από την Παρασκευή και μετά αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές του Σαββατοκύριακου να φτάνουν ακόμα και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Πού ενδέχεται να χιονίζει την ώρα του ρεβεγιόν ; * ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν…

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Ο μετεωρολόγος του ANT1, Τάσος Αρνιακός τονίζει από την πλευρά του: «Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες τοπικά στα νότια, με σποραδικές βροχές από το μεσημέρι και μετά. Δυτικούς ανέμους, 3 με 5 μποφόρ στα νότια πελάγη, τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Με παγετό πάντως το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά, θα φτάσει το μεσημέρι στα βόρεια τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17, στα νησιά τους 16 με 18, τοπικά έως και 19 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Δυτικούς-βορειοδυτικούς ανέμους, 3 με 5, τοπικά στα νυχτερινά 6 μποφόρ, και θερμοκρασία από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Ασθενείς βοριάδες, 2 με 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό, και θερμοκρασία από μείον 1 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, περιμένουμε πάνω-κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-12-2025 (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026