Κρήτη: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

  • Τα ίχνη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, με τους γονείς του να δηλώνουν: «Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε».
  • Το Ι.Χ. του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε στο ύψος του Φρε Χανίων, ενώ μια υπάλληλος σούπερ μάρκετ υποστηρίζει ότι είδε τον Αλέξη να ψωνίζει στις 19 με 20 Δεκεμβρίου, με τις Αρχές να εξετάζουν το σχετικό βίντεο.
  • Ένας 54χρονος «ερευνητής» αποπειράθηκε να εξαπατήσει την οικογένεια, ζητώντας 5.000 ευρώ για να εντοπίσει τον αγνοούμενο, και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών χωρίς αναστολή.
«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό».

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με τα λόγια αυτά η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου, Ελένη Τσικοπούλου, εκφράζει, μιλώντας στη Realnews, τις αγωνιώδεις προσπάθειές της να εντοπίσει τα ίχνη του 33χρονου γιου της, γιατρού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου. Ο νεαρός γιατρός είχε ολοκληρώσει την εφημερία του την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα επέστρεφε για βάρδια τη Δευτέρα. Όμως, το βράδυ της Κυριακής εξαφανίστηκε μυστηριωδώς…

