e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Σύνοψη από το

  • Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Από τον e-ΕΦΚΑ, σήμερα 30 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και ποσά για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

ΑΤΜ πληρωμές

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Σήμερα, 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

07:51 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Αύριο, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την εξόφληση της 10ης  μηνιαίας δόσ...
