Κρήτη: Νέα μαρτυρία για τον αγνοούμενο γιατρό – Τι λέει ο πατέρας του – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Συνεχίζεται για 16η ημέρα η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.
  • Νέες μαρτυρίες για τον Αλέξιο Τσικόπουλο φτάνουν στις αρχές, με υπάλληλο σούπερ μάρκετ να αναφέρει ότι τον είδε να ψωνίζει την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο.
  • Οι αρχές ελέγχουν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος, ενώ ο πατέρας του 33χρονου δηλώνει: «Τώρα πήραμε το υλικό από τις κάμερες και θα δούμε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΓΙΑΤΡΟΣ ΚΡΗΤΗ

Συνεχίζεται για 16η ημέρα η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Τη στιγμή που η ανησυχία αυξάνεται, νέες μαρτυρίες για τον Αλέξιο Τσικόπουλο φτάνουν στις αρχές για το πού εθεάθη ο 33χρονος για τελευταία φορά.

Μία μαρτυρία, υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, αναφέρει ότι ο νεαρός γιατρός εθεάθη την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στο κατάστημα να ψωνίζει.

«Πήγε η Ελένη (μητέρα) να δει κάτι βίντεο. Τον είχαν δει στα Χανιά, στον Βασιλόπουλο, λέει και πήγε να ελέγξει τώρα, αλλά δεν νομίζω. Είπε λέει ότι αυτή ήταν σίγουρη στον Βασιλόπουλο αλλά… Τώρα πήραμε το υλικό από τις κάμερες και θα δούμε. Είναι η Ελένη εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται», λέει ο πατέρας του 33χρονου.

Οι αρχές ελέγχουν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του καταστήματος.

