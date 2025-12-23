Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 14χρονος με αυτοσχέδιο μαχαίρι 20 εκατοστών έξω από σχολείο

Ένας 14χρονος συνελήφθη με αυτοσχέδιο μαχαίρι έξω από σχολείο στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Τρίτης από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival.gr, διερχόμενοι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο τον 14χρονο, ο οποίος στεκόταν μαζί με δύο φίλους του έξω από το 3ο Γυμνάσιο και Λύκειο Χαριλάου. Ο ανήλικος με καταγωγή από την Αλβανία είναι μαθητής Γυμνασίου της Πυλαίας.

Οι αστυνομικοί έλεγξαν το σακίδιό του και διαπίστωσαν ότι κουβαλούσε μαζί του ένα αυτοσχέδιο γυάλινο μαχαίρι, μήκους περίπου 20 εκατοστών. Ο ανήλικος είπε στους αστυνομικούς ότι το είχε μαζί του για αυτοάμυνα.

Ο 14χρονος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.