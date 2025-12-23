Άγιος έρωτας: Ο σεισμός σπέρνει το θάνατο στη Στέρνα

Νάντια Ρηγάτου

Μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτυπά τη Στέρνα, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο στη σειρά “Άγιος Έρωτας“. 

Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με την Όλγα Λαφαζάνη, τρύπωσαν στα παρασκήνια και κατέγραψαν όσα συνέβησαν.

Όπως λέει η Δανάη Παππά, όταν υπάρχουν τέτοιες σκηνές «συζητάμε το πώς θα γίνει, το τι μπορεί να συμβεί, το τι θα πέσει πάνω σε ποιον, το πόσο μπορούμε να λερωθούμε, το πόσο μπορούμε να φωνάξουμε, τι μπορεί να γίνει μέσα στο χώρο, γιατί δεν είναι εύκολο. Εμένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου γυρίσματα. Όταν είμαστε όλοι μαζί, και είναι δύσκολα. Μου αρέσει που εκνευριζόμαστε όλοι λίγο, που μετά τα ξαναβρίσκουμε, που μετά ζητάμε συγνώμη, που μετά έχει φωνές, αλλά οι σκηνές αυτές είναι πάντα ωραίες, γιατί είμαστε όλοι πολύ ζωντανοί εκείνη την ώρα». Ενώ αποκαλύπτει ότι θα υπάρξουν και θάνατοι, «με το σεισμό χάνονται αρκετοί ρόλοι».

«Είμαστε στην εκκλησία που θα γίνει ο σεισμός και θα πρέπει να καταρρεύσει ολόκληρη, κάπως κινηματογραφικά θα γίνει», θα πει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. «Θα καταπλακωθούμε, θα δούμε τι θα γίνει, δε θα κάνω σπόιλερ, υπόσχομαι ότι θα είναι ένα συγκλονιστικό επεισόδιο», ενώ στη συνέχεια θα πει ότι όσο η σειρά πλησιάζει σιγά σιγά στο μεγάλο της φινάλε, όλες οι ιστορίες αρχίζουν να λύνονται αρκετά.

Επισημαίνει ότι η πρόθεση του σεναριογράφου,  Άγγελου Χασάπογλου, είναι να επέλθει κάθαρση… «ανεξαρτήτως αν είναι έτσι το φινάλε στο χιλιανό σενάριο, το προσαρμόζουν στο εδώ και τώρα, στα πράγματα που αφορούν τον τόπο μας, θέλουν να δώσουν μια ελπίδα στον κόσμο».

Τέλος, η μικρή Αγγελική Μουστάκα που την απολαμβάνουμε ως Ελευθερία, δεν κρύβει το πόσο της αρέσει που συμμετέχει στη σειρά και μιλά και για τα σχόλια των συμμαθητών της.

