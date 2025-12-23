Ίλιον: Χειροπέδες σε 12χρονο και 13χρονο που οδηγούσαν κλεμμένη μηχανή – Στη θέα των αστυνομικών την εγκατέλειψαν και προσπάθησαν να διαφύγουν 

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, βραδινές ώρες χθες Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου στο Ίλιον, 2 ανήλικοι, ηλικίας 13 και 12 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Ιλίου μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο οδηγό να σταματήσει.

Στη θέα τους, οι δύο ανήλικοι απέρριψαν τη μοτοσυκλέτα και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσυκλέτα είχε αφαιρεθεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.