Ατελείωτη ουρά οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο αναγνώστη

  • Μία ατελείωτη ουρά οχημάτων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς.
  • Στο ύψος της Ριτσώνας, η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, καθώς κρίθηκε μη ασφαλής η διέλευση των οχημάτων ανάμεσα από τα παρατεταγμένα τρακτέρ.
  • Αυτοκίνητα και φορτηγά κινούνται σημειωτόν, με την αναμονή να είναι μεγάλη και την ουρά να εκτείνεται μέχρι τον Ορχομενό.
Μία ατελείωτη ουρά έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας. Η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς στο ύψος της Ριτσώνας γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς η Τροχαία έκρινε ότι δεν είναι απόλυτα ασφαλές να κινηθούν τα οχήματα ανάμεσα από τα τρακτέρ, που είναι παρατεταγμένα στις δύο πλευρές του δρόμου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, αυτοκίνητα και φορτηγά κινούνται σημειωτόν με την αναμονή να είναι μεγάλη. Όπως επισημαίνει ο αναγνώστης η εικόνα αυτή με τη μεγάλη ουρά συνεχίζεται μέχρι τον Ορχομενό.

Δείτε το βίντεο:

 

17:48 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

