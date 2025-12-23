Σε λειτουργία μέσω gov.gr η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων για γεγονότα που δηλώθηκαν στο Ειδικό Ληξιαρχείο – Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Σύνοψη από το

  • Μέσω του gov.gr οι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλουν αιτήσεις για την έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου, για γεγονότα που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και δηλώθηκαν στο Ειδικό Ληξιαρχείο πριν από τις 22/1/2018.
  • Η νέα υπηρεσία περιορίζει την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας των πολιτών στο Ειδικό Ληξιαρχείο και στα ΚΕΠ, μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης και διευκολύνοντας ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού.
  • Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το Ειδικό Ληξιαρχείο και οι απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, ενώ παρέχεται και δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε λειτουργία μέσω gov.gr η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων για γεγονότα που δηλώθηκαν στο Ειδικό Ληξιαρχείο – Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Μέσω του gov.gr μπορούν πλέον οι πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις για την έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου, που αφορούν σε γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο πριν από τις 22/1/2018. Έως σήμερα, το Ειδικό Ληξιαρχείο εξυπηρετούσε περίπου 3.000 αντίστοιχα αιτήματα ετησίως.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία περιορίζεται η ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας των πολιτών στο Ειδικό Ληξιαρχείο και στα ΚΕΠ και μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των σχετικών υποθέσεων. Επίσης, διευκολύνει ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδας χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε Προξενική Αρχή, χωρίς προγραμματισμό ραντεβού σε ΚΕΠ ή μετακίνηση στο Ειδικό Ληξιαρχείο όταν βρίσκονται προσωρινά στη χώρα.

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Οικογένεια» και στις αντίστοιχες υποκατηγορίες και σελίδες, όπως για παράδειγμα «Γέννηση» και «Ληξιαρχική πράξη γέννησης».

Για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων αυτών δημιουργήθηκε η Θυρίδα Ειδικού Ληξιαρχείου (ΘΕΛ) την οποία διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το Ειδικό Ληξιαρχείο, ενώ η απάντηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet.

Η Ληξιαρχική Πράξη, απόσπασμα ή πλήρη, που αναρτάται στη Θυρίδα, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων gov.gr, όπως τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δυνατότητα εξυπηρέτησης και μέσω ΚΕΠ

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται και μέσω ΚΕΠ, καθώς αντίστοιχη λειτουργία παρέχεται και στους υπαλλήλους των ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν στη Θυρίδα του Ειδικού Ληξιαρχείου τις αιτήσεις πολιτών που προσέρχονται αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ. Και σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες λαμβάνουν την απάντηση στη Θυρίδα τους στο gov.gr ή μπορούν να την παραλάβουν από ΚΕΠ.

Σημειώνεται ότι παραμένει διαθέσιμη η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων για γεγονότα που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό μετά τις 22/1/2018, τόσο μέσω του gov.gr όσο και μέσω των ΚΕΠ.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνδρομή του Εθνικού Δικτύου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αθήνα: Τσουχτερά πρόστιμα για κάπνισμα και αλκοόλ σε εστιατόρια, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης

Ρεβεγιόν στις μεγάλες πίστες: Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Αναλυτικά οι τιμές και οι διαθεσιμότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:48 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Ενισχύονται τα δρομολόγια ενόψει εορτών στον Οδοντωτό

Ενισχύονται τα δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα για το χρονικό διάστημα από 25...
17:43 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ίλιον: Χειροπέδες σε 12χρονο και 13χρονο που οδηγούσαν κλεμμένη μηχανή – Στη θέα των αστυνομικών την εγκατέλειψαν και προσπάθησαν να διαφύγουν 

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, βραδινές ώρες χθες Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου στο Ίλιον, 2 ανήλικοι...
17:28 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πλατύκαμπος Λάρισας: «Σημειωτόν» τα οχήματα στην Παλαιά Εθνική Οδό – Δείτε φωτογραφίες 

Τεράστια είναι η ταλαιπωρία για τους εκδρομείς που έχουν ξεκινήσει σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου,...
17:22 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ατελείωτη ουρά οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο αναγνώστη

Μία ατελείωτη ουρά έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας. Η κατάσταση είναι δύσκολη ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα