Σε λειτουργία μέσω gov.gr η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων για γεγονότα που δηλώθηκαν στο Ειδικό Ληξιαρχείο – Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Μέσω του gov.gr μπορούν πλέον οι πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις για την έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου, που αφορούν σε γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο πριν από τις 22/1/2018. Έως σήμερα, το Ειδικό Ληξιαρχείο εξυπηρετούσε περίπου 3.000 αντίστοιχα αιτήματα ετησίως.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία περιορίζεται η ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας των πολιτών στο Ειδικό Ληξιαρχείο και στα ΚΕΠ και μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης των σχετικών υποθέσεων. Επίσης, διευκολύνει ιδιαίτερα τους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός Ελλάδας χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε Προξενική Αρχή, χωρίς προγραμματισμό ραντεβού σε ΚΕΠ ή μετακίνηση στο Ειδικό Ληξιαρχείο όταν βρίσκονται προσωρινά στη χώρα.

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης

Συγκεκριμένα, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Οικογένεια» και στις αντίστοιχες υποκατηγορίες και σελίδες, όπως για παράδειγμα «Γέννηση» και «Ληξιαρχική πράξη γέννησης».

Για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων αυτών δημιουργήθηκε η Θυρίδα Ειδικού Ληξιαρχείου (ΘΕΛ) την οποία διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το Ειδικό Ληξιαρχείο, ενώ η απάντηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα του πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet.

Η Ληξιαρχική Πράξη, απόσπασμα ή πλήρη, που αναρτάται στη Θυρίδα, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγράφων gov.gr, όπως τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δυνατότητα εξυπηρέτησης και μέσω ΚΕΠ

Επισημαίνεται ότι οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται και μέσω ΚΕΠ, καθώς αντίστοιχη λειτουργία παρέχεται και στους υπαλλήλους των ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν στη Θυρίδα του Ειδικού Ληξιαρχείου τις αιτήσεις πολιτών που προσέρχονται αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ. Και σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες λαμβάνουν την απάντηση στη Θυρίδα τους στο gov.gr ή μπορούν να την παραλάβουν από ΚΕΠ.

Σημειώνεται ότι παραμένει διαθέσιμη η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων για γεγονότα που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό μετά τις 22/1/2018, τόσο μέσω του gov.gr όσο και μέσω των ΚΕΠ.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνδρομή του Εθνικού Δικτύου Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.