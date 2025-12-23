Σε λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς – Οι βασικές καινοτομίες που εισάγει

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπέγραψε τη διαπιστωτική πράξη για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα αρχή στον τρόπο εποπτείας της αγοράς και προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
  • Η ενεργοποίηση της νέας Αρχής εισάγει ένα ενιαίο, ανεξάρτητο πλαίσιο εποπτείας, συγκεντρώνοντας ελεγκτικές και κυρωτικές αρμοδιότητες σε έναν φορέα. Αυτό ενισχύει τη θεσμική αποτελεσματικότητα και περιορίζει τις επικαλύψεις.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό παραβατικών πρακτικών και στην αυτεπάγγελτη διενέργεια ελέγχων. Παράλληλα, ο υπουργός υπέγραψε τον διορισμό της Δέσποινας Τσαγγάρη ως διοικήτριας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Σε λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς – Οι βασικές καινοτομίες που εισάγει

Τη διαπιστωτική πράξη για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στον τρόπο εποπτείας της αγοράς και προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η ενεργοποίηση της νέας Αρχής εισάγει ένα ενιαίο, ανεξάρτητο πλαίσιο εποπτείας, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην αγορά. Μεταξύ των βασικών καινοτομιών περιλαμβάνεται η συγκέντρωση ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων σε έναν φορέα, γεγονός που περιορίζει τις επικαλύψεις και ενισχύει τη θεσμική αποτελεσματικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό παραβατικών πρακτικών, καθώς και στην αυτεπάγγελτη διενέργεια ελέγχων χωρίς χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες. Παράλληλα, η νέα Αρχή διαθέτει ενισχυμένες αρμοδιότητες επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων, με μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα σε σχέση με το παρελθόν.

Στο πλαίσιο της νέας αρχιτεκτονικής, ενισχύεται επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ρόλος της προστασίας του καταναλωτή, με απλοποιημένες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, καλύτερη διασύνδεση με άλλες ανεξάρτητες αρχές και αυξημένη διαφάνεια στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης υπέγραψε την απόφαση για τον διορισμό της Δέσποινας Τσαγγάρη στη θέση της διοικήτριας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής. Η νέα διοίκηση καλείται να θέσει τα θεμέλια ενός σύγχρονου θεσμού, ικανού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δυναμικής αγοράς και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη πολιτών και επιχειρήσεων, με έμφαση στη διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό και την ουσιαστική προστασία του καταναλωτή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αθήνα: Τσουχτερά πρόστιμα για κάπνισμα και αλκοόλ σε εστιατόρια, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης

Ρεβεγιόν στις μεγάλες πίστες: Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Αναλυτικά οι τιμές και οι διαθεσιμότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:23 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού – Οι περιοχές με αυξημένα οφέλη για τους δικαιούχους

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠ...
14:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Μπείτε εδώ να δείτε εάν κερδίσατε 100.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές...
12:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα θέρμανσης: Καταβλήθηκε σήμερα η πρώτη δόση – Πάνω από 1,1 εκατ. οι δικαιούχοι

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης ύψους 124.212.327,30 ευρώ γι...
08:26 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Πότε θα κάνει πρεμιέρα – Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία του

Δεν αποκλείεται ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων να τεθεί τελικά σε εφαρμογή το ε...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα