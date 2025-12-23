Αλεξανδρούπολη: Προφυλακίστηκε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Τι λέει η δικηγόρος της 

Σύνοψη από το

  • Διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της μητέρας του 3χρονου αγοριού που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο.
  • Η δικηγόρος της μητέρας δήλωσε ότι «Πέραν της προφορικής κατάθεσης του ιατροδικαστή ενώπιον της ανακρίτριας, δεν έχουμε ιατροδικαστή έκθεση» και πως η μητέρα ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να σιτίσει κανονικά το παιδί.
  • Η μητέρα με τα τρία συνολικά παιδιά της φιλοξενούνταν τους τελευταίους μήνες στο πατρικό της σπίτι, ενώ τα δύο μεγαλύτερα παιδιά έχουν ήδη απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Προφυλακίστηκε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Τι λέει η δικηγόρος της 

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της μητέρας του 3χρονου αγοριού, που διακομίστηκε από την ίδια ,νεκρό στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η μητέρα αντιμετωπίζει, την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η δικηγόρος Μαρία Βρετοπούλου, που ανέλαβε την νομική υπεράσπιση της μητέρας του 3χρονου, είπε χαρακτηριστικά στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι: «Πέραν της προφορικής κατάθεσης του ιατροδικαστή ενώπιον της ανακρίτριας, δεν έχουμε ιατροδικαστή έκθεση». «Η μητέρα ισχυρίζεται ότι μέχρι την προηγούμενη μέρα, και το πρωί και το μεσημέρι προσπάθησε να σιτίσει κανονικά το παιδί. Ένα παιδί, που παρουσίαζε πολλά θέματα εδώ και καιρό και η ίδια είχε κάνει προσπάθειες αποδεδειγμένα. Είχε επισκεφθεί ψυχολόγο μαζί με το παιδί και επικοινωνούσε μαζί του», συμπλήρωσε.

Όπως ακόμη είπε η κ. Βρετοπούλου, «δεν γνωρίζουμε σήμερα για ποιο λόγο έφτασε το παιδί σε αυτήν την κατάσταση, παρά το ότι αποδεδειγμένα υπήρξαν προσπάθειες από το οικογενειακό περιβάλλον για να μην φτάσει εκεί το παιδί και η ίδια δεν αποδέχθηκε ποτέ, ούτε υπέθεσε ποτέ, ούτε αντιλήφθηκε ότι υπάρχει περίπτωση το παιδί να καταλήξει. Είχε μια άλλη εικόνα, δυστυχώς».

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της δίωρης παραμονής της γυναίκας στο δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης, υπήρξε δύναμη της αστυνομίας για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων και έπειτα από το περιστατικό επίθεσης που δέχθηκε ο πατέρας της νεαρής μητέρας το βράδυ της Κυριακής από άγνωστους, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί και να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα με τα τρία συνολικά παιδιά της φιλοξενούνταν τους τελευταίους μήνες στο πατρικό της σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε συνοικία Ρομά στην Αλεξανδρούπολη. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον, τις πρώτες ακόμη ημέρες από τον θάνατο του τρίχρονου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» από το χωράφι στο ράφι – Σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά

Έρευνα της Deloitte αποκαλύπτει πως η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί σε πιο στοχευμένη κατανάλωση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Οδηγοί ψάχνουν διέξοδο στους χωματόδρομους στην Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο

Διεξόδους για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα και τις πολύωρες αναμονές αναζητούν οδηγοί που ταξ...
16:06 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Είχε χάσει 30 κιλά το «πιστόλι» του Έντικ για να μην αναγνωρίζεται – Πώς εντόπισε τον 35χρονο το ελληνικό FBI

Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «έπεσε» ένας 35χ...
15:44 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νάξος: 17χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο με την μηχανή του – Διακομίστηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν 17χρονο συνέβη στις 9 το πρωί της Τρίτης (23/12) στη ...
15:26 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πιερία: Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα