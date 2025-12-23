Νάξος: 17χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο με την μηχανή του – Διακομίστηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νάξο, με έναν 17χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να διακομίζεται με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν η μοτοσικλέτα του ανήλικου προσέκρουσε σε αγροτικό όχημα που επιχείρησε αριστερή στροφή στο Κεραμί. Ο οδηγός του αγροτικού συνελήφθη.
  • Παρά το γεγονός ότι ο 17χρονος φορούσε κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν 17χρονο συνέβη στις 9 το πρωί της Τρίτης (23/12) στη Νάξο.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του βενζινάδικου στο Κεραμί, στον δρόμο προς Φιλώτι, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 17χρονος προσέκρουσε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε ένας 46χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας naxostimes.gr.

Ο ανήλικος κινείτο με κατεύθυνση προς Φιλώτι, καθώς είναι μαθητής του ΕΠΑΛ, ενώ πίσω του ακολουθούσε δεύτερη μοτοσυκλέτα με επίσης 17χρονο μαθητή. Ο οδηγός της δεύτερης μηχανής αντιλήφθηκε εγκαίρως το περιστατικό και κατάφερε να σταματήσει, χωρίς να εμπλακεί στο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αγροτικό όχημα κατέβαινε από το Φιλώτι και, φτάνοντας στο βενζινάδικο, επιχείρησε αριστερή στροφή, χωρίς –όπως όλα δείχνουν– να αντιληφθεί τη μοτοσυκλέτα που κινούνταν κανονικά στην πορεία της, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η σύγκρουση.

Ο 17χρονος φορούσε κράνος, ωστόσο, τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Θριάσιο.

Ο οδηγός του αγροτικού οχήματος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροψαίο και έχει σχηματίσει δικογραφία. Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο 17χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

