Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου – Ποιοι θα τα πουν αύριο στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, Παραμονή Χριστουγέννων θα ακούσει τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00 από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και στις 11:45 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Σημειώνεται ότι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης, που συνοδεύονταν από τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μίλησαν στον Πρωθυπουργό για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους καθώς και τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ξενάγησε στο γραφείο του και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.