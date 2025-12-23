Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου – Ποιοι θα τα πουν αύριο στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνοψη από το

  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ακούσει αύριο, Παραμονή Χριστουγέννων, τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».
  • Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου μαθήτριες και μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης.
  • Οι μαθήτριες και οι μαθητές μίλησαν στον Πρωθυπουργό για τα βιώματά τους, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ξενάγησε στο γραφείο του και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.
Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης Μέγαρο Μαξίμου

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, Παραμονή Χριστουγέννων θα ακούσει τα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 11:00 από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και στις 11:45 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Σημειώνεται ότι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τις μαθήτριες και τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Πάχνης Ξάνθης, που συνοδεύονταν από τους δασκάλους και τους γονείς τους.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μίλησαν στον Πρωθυπουργό για τα βιώματά τους στο σχολείο και το χωριό τους καθώς και τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Αθήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ξενάγησε στο γραφείο του και τους προσέφερε αναμνηστικά δώρα.

 

14:13 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

12:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

12:21 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

11:47 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

