Χανιά: «Εσύ τουλάχιστον γύρνα» – Το συγκλονιστικό μήνυμα μητέρας που έχασε το παιδί της σε τροχαίο

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες γυναικών, που τα παιδιά τους έπεσαν θύματα τροχαίων. Οι δύο μαρτυρίες γράφτηκαν με αφορμή τη δράση της τροχαίας για την ενημέρωση των οδηγών, σχετικά με τα τροχαία και την σωστή οδηγική συμπεριφορά.

Το μεσημέρι της Τρίτης (23/12), κλιμάκιο της τροχαίας βρέθηκε στο κέντρο των Χανίων, μοιράζοντας κράνη, αλκοτέστ και φυλλάδια τα οποία περιείχαν τους κανόνες σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, αλλά και μαρτυρίες από μητέρες.

«Μην αφήσετε την ταχύτητα να γίνει το τέλος της ιστορίας σας» παρακαλεί η μία μητέρα. Περιγράφοντας τις ζωές τους, οι δύο μητέρες μιλούν για τη σπουδαιότητα της ζώνης και του κράνους, «για να μη θυσιαστεί ποτέ ξανά κανείς».

Μαρτυρία μητέρας θύματος τροχαίου ατυχήματος Β.Π.:

«Δευτέρα 15/05/2015, 4.30 π.μ.

Το χειρότερο ξημέρωμα της ζωής μου. Το τηλέφωνο χτυπάει, κρύος ιδρώτας λούζει το πρόσωπο μου.

Ένας φίλος του γιου μου, αναφέρει ότι ο Νίκος μου, είχε τροχαίο και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Με τρεμάμενη φωνή ρωτάω : “Χτύπησε;” “Δεν ξέρω” απαντάει.

Από εκείνο το λεπτό η ζωή μου έπαψε να είναι η ίδια και το χειρότερο από όλα, η ζωή του παιδιού μου κύλησε από κάθε σπιθαμή του σώματος του και χάθηκε βίαια και άκαρδα.

Εκεί που όλα ήταν φωτεινά, τα πάντα ξαφνικά σκοτείνιασαν, Εκεί που έβλεπα ένα παιδί να ατενίζει το μέλλον του, βλέπω τώρα ένα νέο να σπαράζει στον δικό του βουβό και απόμακρο κόσμο.

Κάποτε έκανε άρση βαρών, σήμερα παίρνει κάθε ανάσα της ζωής τεχνητά, μέσα από μηχανήματα, μην μπορώντας πια να ονειρευτεί βρισκόμενος σε ένα διαρκές κώμα.

Ένα θαύμα ίσως θα μπορέσει να τον σώσει.

Ένα παιδί, ο Νίκος μου ηλικίας 19 ετών, θυσιάστηκε για το ποτό, για την αβλεψία του να μην φορέσει κράνος, για το γεγονός ότι δεν είχε κοιμηθεί 2 ολόκληρα βράδια. Και από τότε 11 χρόνια γεμάτα πόνο, αγωνία και ανασφάλεια, που υπάρχω χωρίς να ζω, που καλούμαι να διαχειριστώ κάθε επιλογή, κάθε τυχόν προοπτική μιας ημέρας που ακόμα δεν έχει ξημερώσει.

Ας είναι ο πόνος μου αυτός αλαργινός, από κάθε μάνα, που ξαγρυπνά σε ένα ταξίδι ζωής, ασφαλές, με όλα αυτά τα μικρά μέτρα πρόληψης, ως αναγκαία, για να μην θυσιασθεί ποτέ ξανά κανείς.».

Μαρτυρία μητέρας τροχαίου Α.Β.:

«Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία προσωπική εμπειρία με την ελπίδα πως θα γίνει φως και προειδοποίηση για όλους.

Ο γιός μου έφυγε από την ζωή με μηχανή, όχι γιατί ήταν κακό παιδί, ούτε γιατί δεν ήξερε έφυγε σε μία στιγμή απροσεξίας, υπερβολικής ταχύτητας, λέγοντας ότι “Εγώ δεν Βάζω κράνος ποτέ” και όλα αυτά ήταν αρκετά για να σβήσουν ένα μέλλον.

Μια στιγμή και όμως άλλαξε για πάντα η ζωή μας. Σας μιλάω σήμερα όχι για να σας λυπήσω αλλά για να σας ξυπνήσω, να σας κάνω να καταλάβετε ότι ο δρόμος δεν συγχωρεί και δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες.

Κοιτάξτε την οικογένεια σας, τους φίλους σας, τα αδέλφια σας, φανταστείτε τον πόνο τους αν μία ημέρα χτυπήσει το τηλέφωνο και ακούσουν μία είδηση που δεν γυρίζει πίσω…

Ας μην χαθεί άλλη ζωή για μια βιασύνη και για ένα σκεπτικό (σιγά μην τύχει σε εμένα…), καμιά μηχανή κανένα αυτοκίνητο και καμιά στιγμή αδυναμίας δεν αξίζει όσο ένα χαμόγελο που θα κρατήσει χρόνια, ένα χαμόγελο που τώρα μας λείπει και κάθε μέρα πιο πολύ.

Ο Κωνσταντίνος μας θα ήθελα να είναι εδώ, έπρεπε να είναι εδώ.

Μην αφήσετε την ταχύτητα να γίνει το τέλος της ιστορίας σας, μη γίνετε μία φωτογραφία στα μνημόσυνα, να επιστρέφετε πάντα σπίτι…

Η ζωή σας δεν ανήκει μόνο σε σας, αλλά και σε αυτούς που σας αγαπούν.

Το ΚΡΑΝΟΣ δεν είναι (βαρύ και άβολο)… το κράνος είναι η ζωή Είναι η ΕΥΚΑΙΡΙΑ σου να γυρίσεις σπίτι… Εσύ τουλάχιστον γύρνα.»

Χανιά: Αυξημένοι έλεγχοι της Τροχαίας ενόψει των εορτών

Η Τροχαία Χανίων, προετοιμάζεται για την εορταστική περίοδο, με αυξημένους ελέγχους όλο το 24ωρο σε πολλά σημεία της πόλης, ραντάρ και αλκοτέστ.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, απευθυνόμενοι στους οδηγούς, τόσο ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου, όσο και η Διοικήτρια Τροχαίας Χανίων, Ευστρατία Κουλαρά, έκαναν έκκληση για την τήρηση του ΚΟΚ, «για να μη στερηθούμε την οικογένειά μας και να βρεθούμε στο νοσοκομείο από ένα τροχαίο ατύχημα».

Οι οδηγοί, οφείλουν να μην αναπτύσσουν ταχύτητα, να μην πίνουν όταν οδηγούν, να φοράνε κράνος και ζώνη ασφαλείας και να μη χρησιμοποιούν το κινητό.

«Στην κοινωνία μας δεν ταιριάζουν βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές» τόνισε ο Αστυνομικός Διευθυντής.

«Ως Αστυνομική Διεύθυνση, έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε δράσεις ώστε να προσφέρουμε ασφάλεια στους συμπολίτες μας. Κάνουμε έκκληση στους οδηγούς να τηρούν τον ΚΟΚ αλλά επισημαίνουμε και στους γονείς ότι η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους απαγορεύεται, με τις κυρώσεις να έχουν αυστηροποιηθεί τόσο για τους ανήλικους όσο και για τους γονείς και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων».

«Η Τροχαία θα είναι επί ποδός καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών» διαβεβαιώνει η Διοικήτρια Τροχαίας. «Θα υπάρχουν ειδικά συνεργεία ελέγχου από το πρωί και για όλη την ημέρα, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Θα γίνονται έλεγχοι για κατανάλωση αλκοόλ, ενώ θα υπάρχουν και ραντάρ για τον έλεγχο ταχύτητας».