Γεωργιάδης: «Στόχος είναι να απορροφήσουμε και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι στόχος είναι η πλήρης απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την υγεία έως τις 30 Ιουνίου 2026, τονίζοντας πως «δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ευρώ αναξιοποίητο».
  • Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού σε 80 από τα 127 νοσοκομεία της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για την υγεία διπλασιάστηκε από 4 δισ. ευρώ το 2019 σε 8 δισ. ευρώ σήμερα.
  • Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, με προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ, ενώ σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες για νέα πτέρυγα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, ύψους περίπου 54 εκ. ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης Αμύνταιο

«Ο στόχος που έχουμε θέσει στο υπουργείο Υγείας είναι έως τις 30 Ιουνίου του 2026 να έχουμε απορροφήσει το σύνολο των πόρων που απορρέουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θα αφήσουμε ούτε ένα ευρώ αναξιοποίητο από το συγκεκριμένο ταμείο», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια της ομιλίας του στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου, μετά την ανακαίνισή του.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι απορροφήσεις των κονδυλίων ‘τρέχουν’ και ότι για το 2025 έφτασαν τα 614 εκ. ευρώ ενώ το 2024 ήταν 370 εκ. ευρώ.

«Έχουμε αλλάξει την εικόνα των νοσοκομείων της χώρας. Από τα 127 νοσοκομεία, έχουμε πραγματοποιήσει εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού σε 80. Η σημερινή εικόνα δεν θυμίζει σε τίποτα αυτή που γνωρίζαμε πριν από μερικά χρόνια» σημείωσε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε να διπλασιάσει τον προϋπολογισμό για την υγεία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το 2019 στον προϋπολογισμό υπήρχαν εγγεγραμμένες δαπάνες ύψους 4 δισ. ευρώ για την υγεία και σήμερα, με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, το αντίστοιχο ποσό αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ. «Αυτό δείχνει το είδος της δουλειάς που κάνουμε στον συγκεκριμένο τομέα» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Αμύνταιο σημείωσε ότι ολοκληρώνεται η μελέτη που αφορά την εξέλιξή του σε Κέντρο Αποκατάστασης και Φροντίδας στη βόρεια Ελλάδα, επανέλαβε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας της δομής παραμένει στο 100% όπως είχε τονίσει και σε προηγούμενη επίσκεψή του και υπογράμμισε ότι επιθυμία του είναι αυτό το υπέροχο συγκρότημα να αξιοποιηθεί πλήρως προσφέροντας υπηρεσίες στη Δυτική Μακεδονία.

Απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη δήλωσε ότι θα ήθελε να παρευρεθεί στο περιφερειακό συμβούλιο σε μια συζήτηση για τις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή ειδικά σε ό,τι αφορά τον χάρτη της υγείας. Διευκρίνισε, ακόμη ότι οι όποιες αλλαγές δεν θα γίνουν αυτόματα κι ούτε από τη μία στιγμή στην άλλη καθώς χρειάζεται χρόνος προσαρμογής.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών για την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Αμυνταίου ήταν 1,5 εκ. ευρώ και όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης η δομή είναι πλέον ένα από τα στολίδια της περιοχής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τέλος, αναφερόμενος στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης όπου σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πτέρυγας, τόνισε ότι έχουν δοθεί συνολικά περίπου 54 εκ. ευρώ, ποσό που δεν έχει διατεθεί, όπως είπε, ούτε στα μεγάλα νοσοκομεία τριτοβάθμιας φροντίδας που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Παρόντες στην τελετή των εγκαινίων ήταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, Αθανάσιος Τάσκας, ο Δήμαρχος Αμυνταίου Γιάννης Λιάσης, οι βουλευτές Φλώρινας της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου και Κοζάνης Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης.

Σε μικρή απόσταση από το Κέντρο Υγείας βρίσκονταν συγκεντρωμένοι αγρότες με τα τρακτέρ τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» από το χωράφι στο ράφι – Σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά

Έρευνα της Deloitte αποκαλύπτει πως η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί σε πιο στοχευμένη κατανάλωση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:38 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου – Ποιοι θα τα πουν αύριο στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου, Παραμονή Χριστουγέννων θα ακού...
14:13 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Βελόπουλος: «Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται ένας φοβικός, αδίστακτος, επικίνδυνος και εκδικητικός πρωθυπουργός»

Σε σκληρό ύφος σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή σ...
12:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Αυτιάς: Ζήτησε πρόσθετη οικονομική υποστήριξη για την Κρήτη λόγω μεταναστευτικού

Με επιστολή του προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης κ. Magnus Brunner, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δη...
12:21 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σδούκου: Να μην γίνουν οι κινητοποιήσεις παράγοντας κινδύνου για όσους ταξιδεύουν

Η επιλογή κινητοποιήσεων που δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις αποτελεί λανθασμέ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα