ΚΚΕ: Η αθλιότητα της κυβέρνησης έχει ξεπεράσει κάθε όριο – Κλείνει τους δρόμους που αφήνουν ανοιχτούς οι αγρότες

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιεί το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την αντίδραση της κυβέρνησης στα αγροτικά μπλόκα, καθώς την κατηγορεί ότι κλείνει τους δρόμους που αφήνουν ανοιχτούς οι αγρότες.

«Η αθλιότητα της κυβέρνησης έχει ξεπεράσει κάθε όριο με την προκλητική προσπάθειά της να στρέψει τον λαό ενάντια στους αγωνιζόμενους αγρότες, κλείνοντας τους δρόμους που οι ίδιοι αφήνουν ανοιχτούς για τη μετακίνηση των γιορτών και εκτρέποντας οδηγούς σε επικίνδυνους παραδρόμους, αφού πρώτα τους έχει βάλει να πληρώσουν διόδια για να μη χάσουν τα εγγυημένα κέρδη τους οι εργολάβοι. Φτάνουν, μάλιστα, στο σημείο να κλείνουν δρόμους για ολόκληρα χιλιόμετρα, επικαλούμενοι τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ στα συγκεκριμένα σημεία δεν υπάρχουν τρακτέρ και αγρότες», αναφέρει το ΚΚΕ.

«Όσο για τα ζητήματα ασφάλειας που υποκριτικά επικαλούνται, οι πάντες γνωρίζουν ότι είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο να περνούν τα αυτοκίνητα από μία ή δύο λωρίδες όταν γίνονται έργα ή υπάρχουν ατυχήματα και προφανώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση, σε συνεννόηση με τους αγρότες.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχαν ήδη αντιληφθεί ότι το παιχνίδι του κοινωνικού αυτοματισμού που παίζουν το έχουν χάσει “από χέρι”, αφού η συντριπτική πλειοψηφία του λαού αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και στηρίζει τα αιτήματα και τις μορφές πάλης των αγροτών. Τα κόλπα της κυβέρνησης θα της γυρίσουν “μπούμερανγκ”, μιας και η οργή του κόσμου που ταλαιπωρείται εξαιτίας των άθλιων μεθόδων της πέφτει μόνο πάνω της. Εδώ και τώρα να σταματήσει την κοροϊδία και να διασφαλίσει τη μετακίνηση των οδηγών στο εθνικό δίκτυο», επισημαίνει το ΚΚΕ.

«Πάνω από όλα, να αφήσει τις υπεκφυγές, τους εκβιασμούς και τα ψέματα που επανέλαβε και σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών», καταλήγει το ΚΚΕ.