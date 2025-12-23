Ηράκλειο: Έπεσε σοβάς από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου – «Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές»

Από τύχη γλίτωσαν δύο γυναίκες και παιδιά που για λίγα δευτερόλεπτα δεν τραυματίστηκαν όταν σοβάς έπεσε από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στο κέντρο της πόλης.

Ο Πρόεδρος Στέλιος Βοργιάς έχει επισημάνει τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το κτίριο, χωρίς, ωστόσο, να προχωρούν ενέργειες για την αποκατάστασή του, παρά το γεγονός πως και στο παρελθόν έχουν πέσει μεγάλα κομμάτια στο έδαφος.

Πριν από λίγες ημέρες ένα ακόμη κομμάτι έπεσε στο πεζοδρόμιο. Μια «ανάσα» από το σημείο βρισκόταν εργαζόμενη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ δευτερόλεπτα μετά, πέρασε από εκεί μια μητέρα με τα δύο της παιδιά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα creta24.gr.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δίπλα ακριβώς από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, βρίσκεται το 3ο Λύκειο Ηρακλείου, με τους κινδύνους για τους μαθητές να είναι ιδιαίτερα σοβαροί.

«Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές»

«Η κατάσταση στο κτίριο είναι τραγική και ακόμη πιο τραγική είναι η αντιμετώπιση από το Υπουργείο Εργασίας, όταν ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, έχει εντάξει το κτίριο του Εργατικού Κέντρου για ενεργειακή αναβάθμιση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Η ΔΥΠΑ όχι μόνο κωλυσιεργεί αλλά δεν υπογράφει την προγραμματική σύμβαση, έτσι ώστε να ενταχθεί το κτίριο στο ΕΣΠΑ και να ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές», επεσήμανε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοργιάς.

Ο ίδιος θα καταθέσει αίτημα στην Πολεοδομία Ηρακλείου για καταγραφή των προβλημάτων του κτιρίου, ενώ δεν αποκλείεται, όπως είπε, η αποστολή εξώδικου και αναφορά του ζητήματος στον Εισαγγελέα Ηρακλείου.