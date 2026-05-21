Γεωργιάδης: Αναισθησιολόγος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» 100-150 ευρώ – «Διέταξα να γίνει έρευνα, ζητώ συγγνώμη από την ασθενή»

Ανάρτηση για αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο που ζήτησε «φακελάκι» από ασθενή για να πράξει το καθήκον του έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στα social media.

Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, «διέταξα αμέσως έρευνα και ταυτοποιήθηκαν το πρόσωπο και το νοσοκομείο. Διέταξα επίσης τη διοίκηση να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή.

Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.

Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».