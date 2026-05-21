Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Είμαι σε μια φάση που είμαι μόνη μου στη ζωή – Ήμουν πολύ σχεσάκιας

«Είμαι σε μια φάση που ‘μαι μόνη μου στη ζωή, αλλά και όχι. Εννοώ πως έχω φίλους, οικογένεια και είμαι πολύ ωραία. Θα πω ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό για μένα και κάπως μ’ αρέσει», ανέφερε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη στο vidcast της Ναταλίας Αργυράκη.

«Ήμουν πολύ σχεσάκιας, ρε παιδί μου. Τώρα, άλλαξε αυτό. Ποτέ δεν το έκανα συνειδητά, ποτέ δεν το σκέφτηκα, ποτέ δεν έκατσα να πω “Χριστίνα, εσύ πρέπει να ‘σαι σε μια σχέση”. Όχι, συνέβαινε, αλλά με τα χρόνια καταλαβαίνεις ότι δεν συνέβαινε τυχαία» πρόσθεσε.

«Προφανώς, μάλλον, το επιδίωκα με έναν τρόπο κι εγώ γιατί έμενα στα πράγματα. Είμαι συντροφικός άνθρωπος, αυτό το κατάλαβα τώρα πιο συνειδητά. Στα 33 μου, πια, το συνειδητοποίησα», συμπλήρωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.