«Χθεσινοί είμαστε;»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Ελληνική Αστυνομία
Με ένα βίντεο που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες απέναντι στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες που στοχεύουν κυρίως σε ηλικιωμένους , επανέρχεται η ΕΛ.ΑΣ. με πρωταγωνιστές την κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο.

Επιτήδειοι, προσποιούμενοι εκπροσώπους τραπεζών ή επικαλούμενοι έκτακτη ανάγκη συγγενικών προσώπων, προσπαθούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Στο βίντεο, η κα Χρυσούλα και ο κ. Γιώργος αντιμετωπίζουν τις πιο συνηθισμένες (και πιο ύπουλες) μεθόδους εξαπάτησης.

Οι δυο τους παρουσιάζουν όρους που χρησιμοποιούνται πλέον συχνά στην καθημερινότητά μας, αλλά παραμένουν άγνωστοι σε αρκετούς ηλικιωμένους, όπως τα «phishing», «scam» και «spoofing».

«Μην δίνει κωδικούς, μη βιάζεσαι όταν σου ζητούν χρήματα επειγόντως»

Στην ανάρτηση η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει:

«Δεν έχει σημασία πώς θα προσπαθήσουν να σε εξαπατήσουν… το σημαντικό είναι να μην πέσεις θύμα.

Στο βίντεο που ακολουθεί, η κα Χρυσούλα και ο κ. Γιώργος αντιμετωπίζουν τις πιο συνηθισμένες (και πιο ύπουλες) μεθόδους εξαπάτησης.

Και ξέρετε τι κάνουν;

Τις αναγνωρίζουν. Τις σταματούν. Δεν πέφτουν.

Αρκεί να είσαι ενημερωμένος και προσεκτικός.

  • Μην δίνεις ποτέ κωδικούς, PIN ή προσωπικά στοιχεία.
  • Μην βιάζεσαι όταν σου ζητούν χρήματα «επειγόντως».
  • Μίλα με τα παιδιά ή τα εγγόνια σου πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση.
  • Αν σου φανεί περίεργο… είναι σίγουρα απάτη.

Ποια είναι η πιο ύπουλη απάτη που έχετε ακούσει τελευταία;

Γράψτε μας στα σχόλια και μοιραστείτε το βίντεο για να προειδοποιήσουμε όσο περισσότερους συνανθρώπους μας γίνεται».

