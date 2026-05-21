Βανέσα Τραμπ: Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού – «Δεν είναι τα νέα που περιμένει κανείς»

Μια δύσκολη προσωπική μάχη με την υγεία της αποκάλυψε την Τετάρτη η Βανέσα Τραμπ, πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου γιου του Προέδρου των ΗΠΑ.

Η 48χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τόσο λόγω των δεσμών της με την οικογένεια Τραμπ όσο και εξαιτίας της προσωπικής της ζωής, συγκίνησε το κοινό ανακοινώνοντας πως διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ελπίδας και ζητώντας διακριτικότητα για την ίδια και τα πέντε παιδιά της.

Η ανάρτηση και το μήνυμα της Βανέσα

Η Βανέσα Τραμπ μοιράστηκε τα δυσάρεστα νέα για την κατάσταση της υγείας της μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και αυτά δεν είναι νέα που περιμένει κανείς, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για ένα πλάνο θεραπείας», σημείωσε.

Η ίδια συμπλήρωσε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στο ιατρικό προσωπικό: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που πραγματοποίησαν μια επέμβαση σε εμένα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η 48χρονη τόνισε τη σημασία της οικογένειας σε αυτή τη δοκιμασία, ζητώντας παράλληλα ιδιωτικότητα.

«Παραμένω συγκεντρωμένη και αισιόδοξη, περιτριγυρισμένη από την αγάπη και την υποστήριξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και των πιο κοντινών μου ανθρώπων. Σας ευχαριστώ για την ευγένεια και την υποστήριξή σας, σημαίνει πραγματικά περισσότερα από όσα μπορώ να εκφράσω. Ζητώ ευγενικά ιδιωτικότητα καθώς επικεντρώνομαι στην υγεία και την ανάρρωσή μου».

Κύμα συμπαράστασης από την οικογένεια

Η ανάρτηση της Βανέσα πλημμύρισε αμέσως από ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε το μήνυμα της μεγαλύτερης κόρης του Αμερικανό προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα.

«Προσεύχομαι να έχεις δύναμη και να αναρρώσεις γρήγορα. Σε αγαπώ “μαμά”», έγραψε.

Την ίδια στιγμή, η ετεροθαλής αδελφή της Ιβάνκα, Τίφανι Τραμπ, έκανε «like» στην ανάρτηση, δείχνοντας τη στήριξή της.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αντίδραση της 19χρονης κόρης της, Κάι, η οποία δημοσίευσε στο δικό της Instagram ένα story με μια τρυφερή φωτογραφία, όπου οι δυο τους χαμογελούν η μία στην άλλη.

«Ο πιο δυνατός άνθρωπος που ξέρω. Σε αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα.

Η οικογενειακή ζωή και η σχέση με τον Τάιγκερ Γουντς

Η Βανέσα Τραμπ υπήρξε παντρεμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ από το 2005 έως το 2018.

Μαζί έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: τη 19χρονη Κάι, τον 17χρονο Ντόναλντ, τον 14χρονο Τριστάν, τον 13χρονο Σπένσερ και την 11χρονη Χλόη.

Στην προσωπική της ζωή, το πρώην μοντέλο με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2025 τη σχέση της με τον θρύλο του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς.

Ο 50χρονος Γουντς επέστρεψε στις ΗΠΑ στις 14 Μαΐου, έπειτα από παραμονή έξι εβδομάδων σε κέντρο αποκατάστασης στης Ελβετία, η οποία ακολούθησε το τροχαίο ατύχημα και τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών στις 27 Μαρτίου.

Με πληροφορίες από: New York Post