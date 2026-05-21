Εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ: Τα στελέχη που είναι έτοιμα για «μεταγραφή» στο κόμμα Τσίπρα και η κρίσιμη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου

Ραγδαίες αναμένονται να είναι οι εξελίξεις στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ, αφού θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι μία ομάδα βουλευτών είναι υπ’ατμόν και έτοιμη να κάνει το μετέωρο βήμα του πελαργού και να ενσωματωθεί στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στα πολιτικά «πηγαδάκια» ακούγονται πολλά ονόματα στελεχών, κάποιοι εξ αυτών έχουν εκφραστεί πιο ανοιχτά, αναδεικνύοντας τον ρόλο του «καταλύτη» που μπορεί παίξει στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο πρώην πρωθυπουργός, άλλοι όμως διατηρούν πιο χαμηλούς τόνους και δημοσίως, τουλάχιστον, κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για τις επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Τα Νέα”, μεταξύ των στελεχών που ετοιμάζονται για… μεταγραφή ή έστω θα επιχειρήσουν τη μετάβαση, συγκαταλέγονται οι ακόλουθοι: Όλγα Γεροβασίλη, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Καραμέρος, Αλέξανδρος Μεΐκόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Μαρίνα Κοντοπόλη και ο Συμεών Κεδίκογλου.

Οι συγκεκριμένοι δεν είναι οι μόνοι. Σύμφωνα με πηγές υπάρχουν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που αισθάνονται έτοιμοι να «μετοικήσουν σε άλλη πολιτική παροικία», χωρίς όμως να γνωρίζουν με σιγουριά εάν ο πρώην πρωθυπουργός επιθυμεί την επιστροφή όλων των προαναφερθέντων στον νέο πολιτικό σχηματισμό που είναι ακόμη στα «σπάργανα».

Αυτό που τονίζουν οι καλά γνωρίζοντες, είναι πως σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας, δεν επιθυμεί να προβεί σε πρωτοβουλίες και κινήσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν τους πολιτικούς αντιπάλους του, αλλά και την ίδια την κοινωνία, να θεωρήσουν ότι δεν έχει τίποτε καινούργιο να προσφέρει και είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.

Ο πρώην πρωθυπουργός προσπαθεί πάση θυσία να αποφύγει αυτό που πολύ χαρακτηριστικά διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του, λέγοντας: «Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο ΑΦΜ».

Σε αυτό το πλαίσιο όπως επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ της εφημερίδας τα «ΝΕΑ», ακόμη και οι βουλευτές που έχουν τοποθετηθεί δημόσια, ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο κόμμα, θα αποφύγουν να δώσουν το “παρών” την επόμενη Τρίτη στις 26 Μαΐου στην εκδήλωση της επίσημης ανακοίνωσης του κόμματος, από τη στιγμή που ακόμη είναι ενταγμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης μία εξαιρετικά σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψιν, είναι οι όροι συμμετοχής τους. Δηλαδή, ακόμη και εάν ανεξαρτητοποιηθούν οι βουλευτές που έχουν αποφασίσει να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, αφού για να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρωτίστως να παραιτηθούν του αξιώματός τους και να ενσωματωθούν ως μονάδες χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, στον αντίποδα βρίσκονται ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, για τους οποίους το κλίμα στην Αμαλίας δεν είναι και το πιο θερμό, αλλά και πρόσωπα που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, όπως ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ο οποίος διαφώνησε κατηγορηματικά με την πρόταση του μέλους της ΚΕ Δημήτρη Χατζησωκράτη, που ερμηνεύτηκε ως πρόταση αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσης στελεχών του στο νέο σχήμα Τσίπρα, μαζί με τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του κόμματος.

Κρίσιμη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου

Πάντως αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου και κατά τη διάρκεια της οποίας, θα συζητηθούν όλα τα θέματα συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης του Χατζησωκράτη.

Πιο φειδωλοί σε «ανοιχτές» δηλώσεις, θα είναι πρόσωπα που κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στο εσωτερικό του κομματικού μηχανισμού, όπως ο γραμματέας της ΚΟ, Διονύσης Καλαματιανός, και ο διευθυντής του γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, οι οποίοι εάν αποφασίσουν να ακολουθήσουν άλλη πολιτική διαδρομή, θα πρέπει να αφήσουν τις θέσεις τους, όπως έκανε ο Στέργιος Καλπάκης, που παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του κόμματος.

Επίσης ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης, και στελέχη όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, φέρονται να «συμπλέουν» με τη γραμμή Τσίπρα και να έχουν αποστασιοποιηθεί από τη γραμμή ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του ζήτησε χθες (20/5) την επανένταξή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως θα συμμετάσχει κανονικά στην Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Εξελίξεις αναμένονται και στη Νέα Αριστερά

Επίσης κομβικής σημασίας, αναμένεται να είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς το Σαββατοκύριακο 23 – 24 Μαΐου, ακόμη και για τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, καθώς όλα δείχνουν πως η ώρα των αποφάσεων που προδιαγράφονταν εδώ και αρκετό διάστημα, μάλλον έχει φτάσει.

Οι έντονες διαφωνίες μεταξύ σημαντικών στελεχών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπως του τέως προέδρου Αλέξη Χαρίτση, της Έφης Αχτσιόγλου, του Δημήτρη Τζανακόπουλου και του Νάσου Ηλιόπουλου, με τη στρατηγική της Πατησίων και του Γαβριήλ Σακελαρίδη σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για άλλα καθοριστικά ζητήματα, συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα με αμφίβολα αποτελέσματα, ενώ σχεδόν σίγουρη θεωρείται η ένταξη στο κόμμα Τσίπρα του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Φερχάτ Οζγκιούρ.

Το ερώτημα που τίθεται για τη Νέα Αριστερά, είναι εάν τελικά θα υπάρξουν αποχωρήσεις, ή εάν παρά το τεταμένο κλίμα η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, τουλάχιστον μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Το πολιτικό σκηνικό θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί σημαντικά, αν υπάρξει μαζική αποχώρηση βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς έναν νέο σχηματισμό γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα συνεχιστούν οι εσωτερικές συγκρούσεις και οι διαρροές στη Νέα Αριστερά.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η σημερινή εικόνα της κεντροαριστεράς θα αλλάξει ριζικά και θα ξεκινήσει μια νέα περίοδος πολιτικής ανασύνθεσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα θα χάσει τον ρόλο που είχε ως βασικός εκφραστής της αριστερής αντιπολίτευσης, καθώς πολλά στελέχη και ψηφοφόροι θα επιχειρήσουν να μετακινηθούν σε κάτι καινούργιο που θα θυμίζει περισσότερο μια «επανεκκίνηση» του χώρου παρά συνέχεια του παλιού κόμματος.

Η Νέα Αριστερά, αν δεν καταφέρει να σταθεροποιηθεί πολιτικά και ιδεολογικά, κινδυνεύει να εμφανιστεί ως μεταβατικός σχηματισμός χωρίς ισχυρή κοινωνική βάση, ιδιαίτερα αν συνεχιστούν οι εσωτερικές εντάσεις και οι προσωπικές διαφωνίες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα προσπαθήσει να «εκμεταλλευτεί» την αποδυνάμωση των ανταγωνιστών του ώστε να εδραιωθεί ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης, όμως μια ενεργή επιστροφή του Τσίπρα, θα μπορούσε να αλλάξει ξανά τις ισορροπίες, αφού ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να προσελκύσει πίσω, σημαντικό μέρος του κεντροαριστερού ακροατηρίου.