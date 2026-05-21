«Οθέλλος»: Η ανακοίνωση για την ακύρωση της περιοδείας

Ευανθία Τασσοπούλου

Lifestyle

Τίτλοι τέλους πριν την έναρξη της περιοδείας μπαίνουν στην παράσταση «Οθέλλος» σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη.

«Η Εταιρεία Παραγωγής εξάντλησε κάθε ρεαλιστικό περιθώριο ώστε το εγχείρημα να πραγματοποιηθεί κανονικά» σημειώνεται.

Το εμβληματικό έργο «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με πρωταγωνιστές τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Μιχάλη Σαράντη, την Στεφανία Γουλιώτη, την Ιωάννα Δεμερτζίδου επρόκειται να περιοδεύσει το καλοκαίρι του 2026 σε όλη την Ελλάδα. Η καλοκαιρινή περιοδεία θα ξεκινούσε από μεγάλα θέατρα της Αττικής και η πρεμιέρα είχε προγραμματιστεί να γίνει στο Θέατρο Βράχων στις 22 Ιουνίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης που θα πρωταγωνιστούσε στον ρόλο του Οθέλλου, φέρεται να αποφάσισε να αποσυρθεί λόγω σοβαρού προσωπικού ζητήματος όπως αναφέρει η εφημερίδα Espresso.

Η ανακοίνωση για την ματαίωση της παράστασης «Οθέλλος»

Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, ο θίασος και οι συντελεστές της καλοκαιρινής, θεατρικής περιοδείας του έργου «Οθέλλος», ανακοινώνουν ότι, λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων, αναγκάζονται να προχωρήσουν στη ματαίωσή της.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν κοινής συνεννόησης και σε κλίμα απόλυτου σεβασμού και εκτίμησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της καλλιτεχνικής αρτιότητας της παράστασης.

Η Εταιρεία Παραγωγής εξάντλησε κάθε ρεαλιστικό περιθώριο ώστε το εγχείρημα να πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, η φύση και οι απαιτήσεις μιας καλοκαιρινής περιοδείας – με έναν συνολικό σχεδιασμό που είχε οργανωθεί εδώ και πολλούς μήνες – δεν επέτρεψαν τελικώς τις αναγκαίες προσαρμογές που θα απαιτούσαν οι νέες συνθήκες.

Ευχαριστούμε θερμά το κοινό που αγκάλιασε με μεγάλο ενδιαφέρον την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης, από την πρώτη κιόλας στιγμή καθώς και τους φορείς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους . Παραγωγή και συντελεστές βρίσκονται σε συζητήσεις η παράσταση να παρουσιαστεί σε επόμενο καλοκαίρι.

Η Εταιρεία Παραγωγής θα επικοινωνήσει άμεσα με τους κατόχους εισιτηρίων για την επιστροφή των χρημάτων τους.

