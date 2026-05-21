Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη στιγμή που ληστές μπαίνουν σε ψιλικατζίδικο και απειλούν υπάλληλο – Άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα

Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε σήμερα τα ξημερώματα (21/5) ένα κατάστημα ψιλικών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης με τους τρεις δράστες να αποχωρούν αρπάζοντας μετρητά και καπνικά προϊόντα.

Τρεις ληστές έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μπούκαραν στο κατάστημα επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος στην περιοχή της Τριανδρίας, με τον έναν από αυτόν να κρατά όπλο. Αφού απείλησαν τον υπάλληλο, άρπαξαν χρήματα και καπνικά προϊόντα και τράπηκαν σε φυγή.

Κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας κατέγραψαν καρέ καρέ τις κινήσεις των δραστών. Όπως φαίνεται στο βίντεο που προβλήθηκε από το ERTnews οι τρεις δράστες μπουκάρουν στο κατάστημα με τον έναν από αυτούς να κρατά το όπλο.

Ο ένας δράστης προτάσσει το όπλο προς τον υπάλληλο και τον απομακρύνει από το ταμείο ενώ οι άλλοι δύο δρουν ανενόχλητοι και να αδειάζουν τις προθήκες με τα καπνικά προϊόντα, τα οποία και τοποθετούν σε μαύρες σακούλες. Ο ένας μάλιστα άνοιξε την ταμειακή μηχανή και άρπαξε τα χρήματα που υπήρχαν σε αυτή.

