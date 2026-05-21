Καραϊβική: Στα ανοιχτά της Κούβας το αεροπλανοφόρο «Nimitz» – Επίδειξη ισχύος από την κυβέρνηση Τραμπ

Σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό, η Ουάσινγκτον έστειλε το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο «USS Nimitz» και τη δύναμη κρούσης του στη νότια Καραϊβική, την ίδια ακριβώς ημέρα που το υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη δίωξη-σοκ κατά του πρώην ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη δραματική ένταση της εκστρατείας πίεσης που ασκεί ο Λευκός Οίκος προκειμένου να κλονίσει το κομμουνιστικό καθεστώς της Αβάνας, επαναφέροντας το φάσμα των γεωπολιτικών συγκρούσεων στην «πίσω αυλή» των ΗΠΑ.

Μια καλά συγχρονισμένη «επίδειξη ισχύος»

Σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (Southern Command) και Αμερικανό αξιωματούχο, το αεροπλανοφόρο και τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία του εισήλθαν στη νότια Καραϊβική την Τετάρτη και θα παραμείνουν στην περιοχή για μερικές ημέρες.

Όπως εξήγησε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει επιχειρησιακά ζητήματα, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει επί του παρόντος να χρησιμοποιήσει το «Nimitz» και την πτέρυγα μάχης των μαχητικών αεροσκαφών του ως επίδειξη ισχύος, και όχι ως πλατφόρμα για μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις – όπως είχε γίνει με το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» κατά τη διάρκεια της καταδρομικής επιχείρησης για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Το «Nimitz» πέρασε τις προηγούμενες εβδομάδες πλέοντας κατά μήκος των ακτών της Νότιας Αμερικής στο πλαίσιο μιας εκ των προτέρων προγραμματισμένης εκπαιδευτικής ανάπτυξης, πραγματοποιώντας μάλιστα τις τελευταίες ημέρες ασκήσεις με το πολεμικό ναυτικό της Βραζιλίας.

Παρά ταύτα, μόνο συμπτωματικός δεν φαντάζει ο χρόνος που επέλεξε το Πεντάγωνο για την άφιξη του αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική, συμπίπτοντας με την απαγγελία κατηγοριών κατά του 94χρονου Κάστρο.

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ καλωσόρισε το πολεμικό πλοίο με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Καλώς ήρθες στην Καραϊβική, Ομάδα Κρούσης του Αεροπλανοφόρου Nimitz!», ανέφερε.

«Το U.S.S. Nimitz έχει αποδείξει την πολεμική του ανδρεία σε όλο τον κόσμο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και υπερασπιζόμενο τη δημοκρατία από τα Στενά της Ταϊβάν μέχρι τον Αραβικό Κόλπο».

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group! The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026



«Το αεροπλανοφόρο USS Nimitz (CVN 68), η επιβιβασμένη Πτέρυγα Αεροπορίας Αεροπλανοφόρου 17 (CVW-17), το USS Gridley (DDG 101) και το USNS Patuxent (T-AO 201) αποτελούν την επιτομή της ετοιμότητας και της παρουσίας, της απαράμιλλης εμβέλειας και φονικότητας, καθώς και του στρατηγικού πλεονεκτήματος», πρόσθεσε.

Η συγκέντρωση πυρός και η ρητορική Τραμπ

Σύμφωνα με το σύστημα εντοπισμού στόλου του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, στην Καραϊβική Θάλασσα επιχειρούν επίσης τις τελευταίες ημέρες το πλοίο αμφίβιας επίθεσης «USS Iwo Jima», το πλοίο αμφίβιας μεταφοράς «USS Fort Lauderdale», το καταδρομικό κατευθυνόμενων βλημάτων «USS Lake Erie» και το πλοίο παράκτιας μάχης «USS Billings».

Μεγάλο μέρος της ισχύος πυρός που είχε συγκεντρώσει το Πεντάγωνο στην περιοχή για την επιχείρηση κατά του Μαδούρο αποχώρησε λίγο μετά για να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος στον πόλεμο του Ιράν.

Ωστόσο, το πλοίο αμφίβιας επίθεσης «Tripoli» παραμένει στην περιοχή, σύμφωνα με το Ναυτικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Κούβα είναι η «επόμενη» μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν και έχει ισχυριστεί ότι το κομμουνιστικό νησιωτικό έθνος θα πέσει «σύντομα».

Σχολιάζοντας το κατηγορητήριο κατά του Ραούλ Κάστρο, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι πολύ σημαντικό. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για τους ανθρώπους, όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά για τους ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα, να δουν την οικογένειά τους στην Κούβα».

Ο ίδιος επέμεινε, πάντως, ότι δεν θα υπάρξει «κλιμάκωση» στην Κούβα.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει», δήλωσε ο Τραμπ. «Κοιτάξτε, το μέρος καταρρέει, είναι ένα χάλι».

Οι προειδοποιήσεις της Αβάνας

Η άφιξη της ομάδας κρούσης έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά το ταξίδι του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στο νησί, όπου είχε συναντήσεις με ανώτατους Κουβανούς αξιωματούχους.

Από την πλευρά της, η Αβάνα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί αμαχητί.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, προειδοποίησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα του διαθέτει το «απόλυτο και νόμιμο δικαίωμα» να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι οποιασδήποτε στρατιωτικής επίθεσης, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε «ένα λουτρό αίματος με ανυπολόγιστες συνέπειες».

Με πληροφορίες από: New York Times, Anadolu, New York Post