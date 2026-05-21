Τηλεθέαση (20/5): Ποια πρωινή εκπομπή κατέκτησε την κορυφή σε δυναμικό και γενικό κοινό;

Στην πρωινή ζώνη, το «Super Κατερίνα» στον ALPHA διατήρησε την πρωτιά στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό με 16,4% όσο και στο σύνολο με 15,8%. Στο δυναμικό κοινό ακολούθησε το «Buongiorno» του MEGA με 12,6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 9,1%.
Στο σύνολο κοινού, δεύτεροι βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 14,8%, αφήνοντας πίσω «Το Πρωινό» του ANT1 που κατέγραψε 11,3%. Το «Buongiorno» ακολούθησε με 10,5%, ενώ το «10 παντού» του OPEN σημείωσε 9,8%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό κοινό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|16,4%
|2
|MEGA
|Buongiorno
|12,6%
|3
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|9,1%
|4
|STAR
|Breakfast@Star
|7,8%
|5
|ANT1
|Το Πρωινό
|7,0%
|6
|OPEN
|10 παντού
|4,1%
Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο κοινού
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|15,8%
|2
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|14,8%
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,3%
|4
|MEGA
|Buongiorno
|10,5%
|5
|OPEN
|10 παντού
|9,8%
|6
|STAR
|Breakfast@Star
|6,5%