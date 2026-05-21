Τηλεθέαση (20/5): Ποια πρωινή εκπομπή κατέκτησε την κορυφή σε δυναμικό και γενικό κοινό;

Στην πρωινή ζώνη, το «Super Κατερίνα» στον ALPHA διατήρησε την πρωτιά στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό με 16,4% όσο και στο σύνολο με 15,8%. Στο δυναμικό κοινό ακολούθησε το «Buongiorno» του MEGA με 12,6%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 9,1%.

Στο σύνολο κοινού, δεύτεροι βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 14,8%, αφήνοντας πίσω «Το Πρωινό» του ANT1 που κατέγραψε 11,3%. Το «Buongiorno» ακολούθησε με 10,5%, ενώ το «10 παντού» του OPEN σημείωσε 9,8%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Super Κατερίνα 16,4%
2 MEGA Buongiorno 12,6%
3 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 9,1%
4 STAR Breakfast@Star 7,8%
5 ANT1 Το Πρωινό 7,0%
6 OPEN 10 παντού 4,1%

 

Πρωινές Εκπομπές – Σύνολο κοινού

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Super Κατερίνα 15,8%
2 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 14,8%
3 ANT1 Το Πρωινό 11,3%
4 MEGA Buongiorno 10,5%
5 OPEN 10 παντού 9,8%
6 STAR Breakfast@Star 6,5%

 

