Γερμανία: Λιγότεροι οι επισκέπτες των χριστουγεννιάτικων αγορών – Φόβος για θέματα ασφαλείας και ακρίβεια οι αιτίες

  • Λιγότεροι είναι φέτος οι επισκέπτες των υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών στη Γερμανία, με τις οικογένειες να απέχουν κυρίως, λόγω φόβων για θέματα ασφαλείας και ακρίβειας.
  • Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Εκθετών, Άλμπερτ Ρίτερ, επεσήμανε ότι η εντατική κάλυψη της δίκης του δράστη της επίθεσης στο Μαγδεμβούργο αναστατώνει το κοινό, ενώ τόνισε πως «η τρομοκρατία είναι μια απειλή που προέρχεται από έξω και ως εκ τούτου αποτελεί κρατική ευθύνη».
  • Παράλληλα, διατυπώνονται πολλά παράπονα καταναλωτών για τις υψηλές τιμές των προϊόντων στις αγορές, με ένα μικρό ποτήρι ζεστό κρασί να κοστίζει έως και 18 ευρώ στο Μόναχο.
Λιγότεροι είναι φέτος οι επισκέπτες των υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών στη Γερμανία, με τις οικογένειες να είναι αυτές που κυρίως απέχουν από την παραδοσιακή εορταστική συνήθεια. Ως πιθανότερες αιτίες θεωρούνται τα ζητήματα ασφάλειας και οι τιμές των προϊόντων.

Σαφώς λιγότερους επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι προσελκύουν οι χριστουγεννιάτικες αγορές, σύμφωνα με τη Γερμανική Ένωση Εκθετών. «Δεν ήταν χρυσή περίοδος – νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρουμε τελικά με κάτι μεταξύ αργυρού και χάλκινου μεταλλίου. Πέρυσι ο κλάδος ήταν μεταξύ χρυσού και αργυρού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης ‘Αλμπερτ Ρίτερ στην Rheinische Post και ανέφερε ότι το κοινό επηρεάζεται ενδεχομένως από την εν εξελίξει δίκη του δράστη της περσινής επίθεσης στην αγορά του Μαγδεμβούργου.

Η εντατική κάλυψη του θέματος από τα ΜΜΕ αναστατώνει τον κόσμο, σημείωσε ο κ. Ρίτερ και υπενθύμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι στην έναρξη της εορταστικής περιόδου είχαν κυκλοφορήσει ψευδείς φήμες ακόμη και για ακύρωση κάποιων αγορών, ενώ καταδίκασε τη μετακύλιση του κόστους της ασφάλειας των αγορών στους εμπόρους. «Η τρομοκρατία είναι μια απειλή που προέρχεται από έξω και ως εκ τούτου αποτελεί κρατική ευθύνη», τόνισε.

Ταυτόχρονα διατυπώνονται πολλά παράπονα καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται στις αγορές. Ενδεικτικά, στην αγορά της Νυρεμβέργης ένα μικρό ποτήρι ζεστό κρασί έχει ως κατώτερη τιμή τα 5 ευρώ, ενώ στο Μόναχο μπορεί να φθάσει και τα 18 ευρώ.

Πριν από λίγες ημέρες, ένας καταναλωτής ανάρτησε στο Facebook τον λογαριασμό των 300 ευρώ που πλήρωσε σε αγορά του Ντίσελντορφ, προκαλώντας τα σχόλια χιλιάδων χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

