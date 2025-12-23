Πιερία: Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία, αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Σημειώνεται ότι παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα οχήματα που κινούνται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης θα εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.