Αλεξανδρούπολη: Μήνυση υπέβαλε ο παππούς του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Αναζητούνται οι δράστες που τον ξυλοκόπησαν 

Με θλάσεις στα πλευρά και μώλωπες στο πρόσωπο νοσηλεύεται λόγω ξυλοδαρμού, προληπτικά, στη Χειρουργική κλινική του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης ο 46χρονος παππούς του τρίχρονου αγοριού, που την περασμένη Τετάρτη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη μητέρα του στο ίδιο νοσοκομείο.

Τον 46χρονο απείλησαν άγνωστοι την περασμένη Παρασκευή σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Χθες, όπως έγινε γνωστό, αφού έσπασαν πετροβολώντας τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του, αργά το βράδυ τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο και τη μέση με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Το θύμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπέβαλε μήνυση για απειλή, φθορά ξένης περιουσίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία, ενώ υπενθυμίζεται ότι αύριο Τρίτη περνά την πόρτα του Εισαγγελέα η κόρη του και μητέρα του τρίχρονου αγοριού, που πέθανε λόγω υποσιτισμού.

Διέλυσαν το σπίτι της οικογένειας

Υπενθυμίζεται ότι όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα pameevro.gr, το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο.