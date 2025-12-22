Λήξη συναγερμού στη Λαμία: Προσήχθη ο άνδρας που απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά ύστερα από επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας (22/12) στο κέντρο της Λαμίας, όταν ένας άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα και απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν επέμβαση, μπήκαν μέσα στο σπίτι και ακινητοποίησαν τον άνδρα, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα lamianow.gr, επί δύο ώρες προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση αλλά και έντονη ανησυχία στην οδό Μακροπούλου για την κατάσταση του ενοίκου, ο οποίος ζει μόνος του και δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ημέρες.

Γείτονες που ανησύχησαν από την απουσία του επιχείρησαν να ελέγξουν αν είναι καλά, χτυπώντας το κουδούνι του διαμερίσματος. Ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε σε έξαλλη κατάσταση, απομάκρυνε τους γείτονες και κλειδώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού του.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση κλιμακώθηκε, καθώς –σύμφωνα με πηγές– ο ένοικος περιέλουσε το διαμέρισμα με βενζίνη και πετρέλαιο, ενώ ποσότητες των εύφλεκτων υλικών χύθηκαν και έξω από την πόρτα. Παράλληλα, υπήρχαν πληροφορίες για την ύπαρξη φιάλης υγραερίου στο εσωτερικό, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις Αρχές.

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση των υπόλοιπων διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, λόγω και πληροφοριών ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Στο σημείο έσπευσε ειδικός διαπραγματευτής και για ώρα καταβλήθηκαν προσπάθειες επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο, να υπάρξει ανταπόκριση.

Η οδός Μακροπούλου αποκλείστηκε, ενώ ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και πυροσβεστικής παρέμειναν σε ετοιμότητα.

Η επέμβαση της ΕΛΑΣ

Τελικά, λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, ειδική ομάδα της Αστυνομίας, με ασπίδες και ειδικό εξοπλισμό, πραγματοποίησε δυναμική επέμβαση, σπάζοντας την πόρτα του διαμερίσματος με τη συνδρομή εργαλείων της Πυροσβεστικής.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ή έκρηξη και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από το κτίριο. Στη συνέχεια προσήχθη με περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ οι ένοικοι επέστρεψαν στα διαμερίσματά τους, με τις Αρχές να τονίζουν πως η έγκαιρη κινητοποίηση απέτρεψε τα χειρότερα.

