Μαριλού Κατσαφάδου: «Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα, ήταν τα πρώτα που δεν είχα τη μαμά μου πια»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε η Μαριλού Κατσαφάδου. Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός μίλησε και για τα πρώτα Χριστούγεννα που πέρασε χωρίς τη μητέρα της, η οποία πέθανε πριν από τέσσερα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαριλού Κατσαφάδου είναι κόρη του Θοδωρή Κατσαφάδου και της Χριστίνας Βαρζοπούλου. Οι δύο καλλιτέχνες ήταν μαζί για σχεδόν 5 δεκαετίες και τους χώρισε μόνο ο θάνατος τον Ιούνιο του 2021, με την αγαπημένη ηθοποιό να φεύγει από τη ζωή.

Σε ερώτηση που δέχτηκε στη συνέντευξή της, για τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα που έχει περάσει, η Μαριλού Κατσαφάδου απάντησε: «Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα, ήταν τα πρώτα που δεν είχα τη μαμά μου πια, γιατί ήταν και η γιορτή της. Βασικά, το κουβαλάω ακόμα αυτό, αλλά βρίσκω ένα τρόπο με το παιδί να το διαχειρίζομαι, και με τον πατέρα μου».

«Ήταν τα πρώτα Χριστούγεννα και το κατάλαβε ο Παναγιώτης αυτό, γιατί ήξερε ότι την γιαγιά του την έλεγαν Χριστίνα, και σου λέει τώρα είχε γιορτή. Εντάξει, το παιδί όμως είναι μεγάλη υπόθεση. Παίρνεις ζωή και λες όχι, θα στολίσω, θα έχω την ενέργεια!», εξήγησε στη συνέχεια.