Άγιος έρωτας: Η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή

Νάντια Ρηγάτου

Καθηλώνει το προτελευταίο επεισόδιο της χρονιάς της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 21:00 στον Alpha.

Ο Πέτρος και ο Στέφανος, μετά  τον ξαφνικό θάνατο της Νότας, έχουν να αντιμετωπίσουν μια νέα και επικίνδυνη κατάσταση από τον Ιταλό λαθρέμπορο.

Ο Κλεάνθης συμφιλιώνεται με τον Χάρη, ενώ η Πόπη και ο Γιάννος ετοιμάζονται να το σκάσουν στο εξωτερικό μαζί με την Ελευθερία.

Η Χλόη, μαθαίνοντας από τον πατέρα Νικόλαο ότι η υγεία της Πετρούλας διαρκώς χειροτερεύει, αποφασίζει να της πει την αλήθεια για την πατρότητα του μικρού Κυριάκου.

Εν τω μεταξύ, η δίκη του Παύλου παίρνει απροσδόκητη τροπή, καθώς ο εισαγγελέας προτείνει την αθώωσή του, μετά την ομολογία της Χριστίνας για το φόνο της Κατρίν.

Την ίδια ώρα, ο Κλεάνθης προβαίνει σε μια κίνηση απελπισίας, προκειμένου να φέρει πίσω στη Στέρνα την Ελευθερία. Η Πετρούλα αφήνει την τελευταία της πνοή στα χέρια του πατέρα Νικόλαου κι αυτός καταρρέει. Πριν «φύγει», όμως, η Πετρούλα, η Φανή ακούει μια συνομιλία μητέρας και γιου, που τη σοκάρει. 

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

 

20:16 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

