Αλεξανδρούπολη: Ξέσπασε οργή μετά τον θάνατο του 3χρονου από ασιτία – Διαλυμένο το σπίτι της οικογένειας, στο νοσοκομείο ο παππούς

Σύνοψη από το

  • Οργή επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη για τον θάνατο του 3χρονου παιδιού από ασιτία, μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού.
  • Το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου είναι σχεδόν διαλυμένο, ενώ ο παππούς του νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από ξυλοδαρμό, καθώς η οργή της γειτονιάς μετατράπηκε σε πράξη αυτοδικίας.
  • Η 23χρονη μητέρα του παιδιού έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, με τις καταθέσεις των παππούδων και του πατέρα να θεωρούνται κρίσιμες για την υπόθεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Ξέσπασε οργή μετά τον θάνατο του 3χρονου από ασιτία – Διαλυμένο το σπίτι της οικογένειας, στο νοσοκομείο ο παππούς

Οργή επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη για τον θάνατο του 3χρονου παιδιού από ασιτία, μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Λίγες ώρες πριν από την απολογία της μητέρας του 3χρονου, αποκαλύπτονται εικόνες από το σπίτι της οικογένειας του παιδιού στη γειτονιά της Τέρμα Άβαντος, που μοιάζουν με σκηνικό ύστερα από έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό την περασμένη Τετάρτη (17/12) στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pameevro.gr, το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο, ενώ ο παππούς του 3χρονου παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Η οργή της γειτονιάς για τον θάνατο του μικρού αγοριού μετατράπηκε σε πράξη αυτοδικίας, αφήνοντας πίσω έναν βαρύ τραυματία και ένα σπίτι που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Δικαιοσύνης.​

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του 3χρονου, το οποίο ζούσε σε συνθήκες που ερευνώνται και -σύμφωνα με πληροφορίες- περιλαμβάνουν πολυήμερη απομόνωσή του σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα του 3χρονου έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες για να αποκαλυφθεί πόσο βαθιά ρίζωσε η παραμέληση και γιατί κανένα «καμπανάκι» δεν χτύπησε εγκαίρως ώστε να αποτραπεί αυτή η τραγική εξέλιξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα μελέτη «αθωώνει» τα κορεσμένα λιπαρά; Τι ισχύει για βούτυρο, τυρί και κόκκινο κρέας

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 και επιδόματα από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Υπερταμείο: Αυτός είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Ομίλου ΟΑΣΑ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
14:13 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ζωγράφου: Επτά προσαγωγές στην Πολυτεχνειούπολη

Σε επτά προσαγωγές ατόμων από την Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου προχώρησε η Αστυνομία το πρωί...
13:23 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικο «θαύμα» στη Φουρνά Ευρυτανίας: Πώς γέμισε ξανά με παιδικά χαμόγελα – «Νιώθω περήφανη» λέει η δασκάλα που «ανέστησε» το ορεινό χωριό

Γεμάτα ζωή και παιδικά χαμόγελα θα είναι τα φετινά Χριστούγεννα, στο χωριό Φουρνά Ευρυτανίας, ...
13:00 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι αγρότες έκλεισαν την σήραγγα των Τεμπών για τα φορτηγά – Εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την Αστυνομία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (22/12) στον αποκλεισμό...
12:49 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πηγές ΕΛ.ΑΣ. για μπλόκα: Δεν κλείνει κανένας δρόμος χωρίς λόγο

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. απαντούν σε όσα ακούγονται ότι οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους ενώ η αστυνομ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα