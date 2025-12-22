Αλεξανδρούπολη: Ξέσπασε οργή μετά τον θάνατο του 3χρονου από ασιτία – Διαλυμένο το σπίτι της οικογένειας, στο νοσοκομείο ο παππούς

Οργή επικρατεί στην Αλεξανδρούπολη για τον θάνατο του 3χρονου παιδιού από ασιτία, μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Λίγες ώρες πριν από την απολογία της μητέρας του 3χρονου, αποκαλύπτονται εικόνες από το σπίτι της οικογένειας του παιδιού στη γειτονιά της Τέρμα Άβαντος, που μοιάζουν με σκηνικό ύστερα από έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό την περασμένη Τετάρτη (17/12) στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υποσιτισμού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pameevro.gr, το σπίτι της οικογένειας του 3χρονου είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο, ενώ ο παππούς του 3χρονου παιδιού νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Η οργή της γειτονιάς για τον θάνατο του μικρού αγοριού μετατράπηκε σε πράξη αυτοδικίας, αφήνοντας πίσω έναν βαρύ τραυματία και ένα σπίτι που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Δικαιοσύνης.​

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του 3χρονου, το οποίο ζούσε σε συνθήκες που ερευνώνται και -σύμφωνα με πληροφορίες- περιλαμβάνουν πολυήμερη απομόνωσή του σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα του 3χρονου έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Τρίτη, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες για να αποκαλυφθεί πόσο βαθιά ρίζωσε η παραμέληση και γιατί κανένα «καμπανάκι» δεν χτύπησε εγκαίρως ώστε να αποτραπεί αυτή η τραγική εξέλιξη.