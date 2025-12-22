«Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Λουκέτο 48 ωρών και πρόστιμο 20.000 ευρώ σε κλαμπ της Αθήνας – Τι έδειξε η έρευνα της ΑΑΔΕ

  • Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν άλλη μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε μεγάλο νυχτερινό κέντρο στον Κεραμεικό, στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο».
  • Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.
  • Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και σφραγίστηκε για 48 ώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της.
Άλλη μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε μεγάλο και γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αττικής εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται για επιχείρηση στην περιοχή του Κεραμεικού, την οποία επισκέφθηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ μέσα σε χρονικό διάστημα 20 λεπτών -κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο οι ελεγκτές- δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και σφραγίστηκε για 48 ώρες. Σημειώνεται ότι παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των βιβλίων της επιχείρησης σε βάθος χρόνου, ώστε να αξιολογηθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.

