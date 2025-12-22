Τουρκία: Επίσκεψη Φιντάν και Γκιουλέρ στη Δαμασκό – Στρατηγικές συνομιλίες για τις SDF και την ασφάλεια στη Συρία

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, θα συναντηθούν σήμερα στη Δαμασκό με τους Σύρους ομολόγους τους και τον πρόεδρο της χώρας, Άχμαντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσκεψη αυτή θα επιτρέψει να γίνει μια «γενική αποτίμηση» των σχέσεων Τουρκίας- Συρίας μετά την ανατροπή στις 8 Δεκεμβρίου 2024 του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, επεσήμανε το υπουργείο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν «οι πρόοδοι στην εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου» μεταξύ της Δαμασκού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπό τους Κούρδους, η οποία «αφορά άμεσα τις προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας», τόνισε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Regarding the Visit of H.E. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, to Syria https://t.co/QrMdqd5Aj1 pic.twitter.com/mHx1XdXtL1 — Turkish MFA (@MFATurkiye) December 22, 2025



Η επίσκεψη αυτή των Τούρκων υπουργών στη Συρία σημειώνεται καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες Σύρων, Κούρδων και Αμερικανών αξιωματούχων να αποδείξουν ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό και τη διάλυση των SDF με την ένταξη τους στον συριακό τακτικό στρατό.

Η Άγκυρα κατηγορεί τις SDF ότι καθυστερούν ενώ πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή της στο τέλος του έτους.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας, τρομοκρατική οργάνωση, καθώς πιστεύει ότι συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), και έχει προειδοποιήσει ότι θα αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον τους αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία. Στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εναντίον των SDF στο συριακό έδαφος.

Εξάλλου ο Χακάν Φιντάν είχε προειδοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα τις SDF κατά οποιασδήποτε νέας αναβολής στην ένταξή τους στον συριακό στρατό και είχε τονίσει ότι, αν και η Άγκυρα ελπίζει να μην χρειαστεί να καταφύγει στη χρήση στρατιωτικής δράστης, η υπομονή της εξαντλείται.

Σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στις συνομιλίες θα πάρει μέρος και ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν.

Παράλληλα η Άγκυρα σκοπεύει να αναφερθεί και «στους κινδύνους για την ασφάλεια που αναδύονται στο νότιο τμήμα της Συρίας λόγω της ισραηλινής επιθετικότητας» και «στην πρόσφατη ένταξη της Συρίας στον Παγκόσμιο Συνασπισμό κατά του Νταές», το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το ΙΚ για την επίθεση που σημειώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου στην Παλμύρα, στην οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί και ο επίσης Αμερικανός διερμηνέας τους.

«Η συνεργασία (μεταξύ της Δαμασκού και της Άγκυρας) έχει στόχο να αποτρέψει την επανεμφάνιση του Νταές, το οποίο επιδιώκει να εκμεταλλευθεί τυχόν αδυναμίες στο συριακό έδαφος», επεσήμανε το τουρκικό υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ