Τουρκία: Επίσκεψη Φιντάν και Γκιουλέρ στη Δαμασκό – Στρατηγικές συνομιλίες για τις SDF και την ασφάλεια στη Συρία

Σύνοψη από το

  • Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, συναντώνται σήμερα στη Δαμασκό με τους Σύρους ομολόγους τους και τον πρόεδρο της χώρας, Άχμαντ αλ Σάρα.
  • Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου μεταξύ Δαμασκού και Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), η οποία «αφορά άμεσα τις προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας».
  • Η Τουρκία θεωρεί τις SDF τρομοκρατική οργάνωση και έχει προειδοποιήσει ότι θα αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον τους αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία για τον αφοπλισμό και τη διάλυσή τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

φιντάν
Φωτογραφία: Intime

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, θα συναντηθούν σήμερα στη Δαμασκό με τους Σύρους ομολόγους τους και τον πρόεδρο της χώρας, Άχμαντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επίσκεψη αυτή θα επιτρέψει να γίνει μια «γενική αποτίμηση» των σχέσεων Τουρκίας- Συρίας μετά την ανατροπή στις 8 Δεκεμβρίου 2024 του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, επεσήμανε το υπουργείο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν «οι πρόοδοι στην εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου» μεταξύ της Δαμασκού και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), υπό τους Κούρδους, η οποία «αφορά άμεσα τις προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας», τόνισε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.


Η επίσκεψη αυτή των Τούρκων υπουργών στη Συρία σημειώνεται καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες Σύρων, Κούρδων και Αμερικανών αξιωματούχων να αποδείξουν ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό και τη διάλυση των SDF με την ένταξη τους στον συριακό τακτικό στρατό.

Η Άγκυρα κατηγορεί τις SDF ότι καθυστερούν ενώ πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή της στο τέλος του έτους.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας, τρομοκρατική οργάνωση, καθώς πιστεύει ότι συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), και έχει προειδοποιήσει ότι θα αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον τους αν δεν τηρήσουν τη συμφωνία. Στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εναντίον των SDF στο συριακό έδαφος.

Εξάλλου ο Χακάν Φιντάν είχε προειδοποιήσει την προηγούμενη εβδομάδα τις SDF κατά οποιασδήποτε νέας αναβολής στην ένταξή τους στον συριακό στρατό και είχε τονίσει ότι, αν και η Άγκυρα ελπίζει να μην χρειαστεί να καταφύγει στη χρήση στρατιωτικής δράστης, η υπομονή της εξαντλείται.

Σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, στις συνομιλίες θα πάρει μέρος και ο επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας, ο Ιμπραήμ Καλίν.

Παράλληλα η Άγκυρα σκοπεύει να αναφερθεί και «στους κινδύνους για την ασφάλεια που αναδύονται στο νότιο τμήμα της Συρίας λόγω της ισραηλινής επιθετικότητας» και «στην πρόσφατη ένταξη της Συρίας στον Παγκόσμιο Συνασπισμό κατά του Νταές», το αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το ΙΚ για την επίθεση που σημειώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου στην Παλμύρα, στην οποία σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί και ο επίσης Αμερικανός διερμηνέας τους.

«Η συνεργασία (μεταξύ της Δαμασκού και της Άγκυρας) έχει στόχο να αποτρέψει την επανεμφάνιση του Νταές, το οποίο επιδιώκει να εκμεταλλευθεί τυχόν αδυναμίες στο συριακό έδαφος», επεσήμανε το τουρκικό υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα μελέτη «αθωώνει» τα κορεσμένα λιπαρά; Τι ισχύει για βούτυρο, τυρί και κόκκινο κρέας

Η χειμερινή δραστηριότητα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 και επιδόματα από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Υπερταμείο: Αυτός είναι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Ομίλου ΟΑΣΑ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
13:29 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Αναπτύσσει όπλο για να στοχεύσει τους δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ – Τι υποστηρίζουν μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ

Δυο μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ εκφράζουν ανησυχία ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα νέο όπλο κ...
12:18 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΥΠΕΞ Δανίας: Ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου από τις ΗΠΑ επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Τραμπ για την Γροιλανδία

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζε...
11:52 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μόσχα: Πιθανή εμπλοκή της Ουκρανίας στην έκρηξη βόμβας που σκότωσε Ρώσο στρατηγό

Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σήμερα το πρωί σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτοκίνητο στο νότιο...
11:13 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Βίντεο από το σπάνιο και εντυπωσιακό κύμα «pincer attack» – Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θαλάσσιο φαινόμενο καταγράφηκε πρόσφατα στα ανοιχτά της νοτιοδυτική...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα