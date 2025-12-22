Ρωσία: Αναπτύσσει όπλο για να στοχεύσει τους δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ – Τι υποστηρίζουν μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ

Δυο μυστικές υπηρεσίες χωρών του ΝΑΤΟ εκφράζουν ανησυχία ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα νέο όπλο κατά δορυφόρων με στόχο τους δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ, χρησιμοποιώντας καταστροφικά νέφη μεταλλικών θραυσμάτων σε τροχιά, με σκοπό να περιορίσει την υπεροχή της Δύσης στο διάστημα, που έχει βοηθήσει σημαντικά την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πληροφοριών που είδε το Associated Press, το όπλο που εντάσσεται στις επιθέσεις «zone-effect» (ζώνη επίδρασης) της Μόσχας θα μπορούσε να πλημμυρίσει τις τροχιές του δικτύου δορυφόρων του Starlink, θυγατρική της αεροδιαστημικής εταιρείας SpaceX, με εκατοντάδες χιλιάδες σφαιρίδια υψηλής πυκνότητας, ενδεχομένως αδρανοποιώντας πολλούς δορυφόρους ταυτόχρονα, αλλά και να προκαλέσει καταστροφικές παράπλευρες ζημιές σε άλλα συστήματα που βρίσκονται σε τροχιά.

Τι λένε οι ειδικοί

Αναλυτές που δεν είχαν πρόσβαση στα ευρήματα αμφισβητούν την πρακτική εφαρμογή ενός τέτοιου όπλου χωρίς να προκληθεί ανεξέλεγκτο χάος στο διάστημα για εταιρείες και κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, που βασίζονται σε χιλιάδες δορυφόρους για επικοινωνίες, άμυνα και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Όπως σημείωσαν, αυτοί οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη Μόσχα από την ανάπτυξη ή χρήση του όπλου.

«Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, δεν το πιστεύω», δήλωσε η Βικτόρια Σάμσον, ειδική ασφάλειας στο διάστημα στο Secure World Foundation, προσθέτοντας ότι θα εκπλησσόταν αν η Ρωσία προχωρούσε σε κάτι τέτοιο.

Αντίθετα, ο διοικητής της Διαστημικής Διοίκησης του Καναδικού στρατού, υποστράτηγος Κρίστοφερ Χόρνερ, τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί μια τέτοια ρωσική δραστηριότητα, δεδομένων προηγούμενων ισχυρισμών των ΗΠΑ για πυρηνικό, διαστημικό όπλο.

«Δεν μπορώ να πω ότι έχω ενημερωθεί για ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά δεν είναι απίθανο», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα σχολιασμού.

Η Ρωσία έχει προηγουμένως καλέσει τα Ηνωμένα Έθνη να σταματήσουν την ανάπτυξη όπλων σε τροχιά, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Μόσχα δεν σκοπεύει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα στο διάστημα.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν υπό την προϋπόθεση να μην αποκαλυφθούν οι υπηρεσίες των χωρών του ΝΑΤΟ και δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Η Γαλλική στρατιωτική Διοίκηση Διαστήματος δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει τα ευρήματα, αλλά τόνισε: «Μπορούμε να σας πληροφορήσουμε ότι η Ρωσία τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζει τις ανεύθυνες, επικίνδυνες και ακόμη και εχθρικές ενέργειες στο διάστημα».

Γιατί η Ρωσία δεν θέλει τους δορυφόρους Starlink

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Ρωσία θεωρεί το Starlink απειλή, καθώς οι χιλιάδες δορυφόροι χαμηλής τροχιάς υπήρξαν καθοριστικοί για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Το υψηλής ταχύτητας δίκτυο χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές δυνάμεις για επικοινωνίες στο πεδίο, στόχευση όπλων κ.α., καθώς και από πολίτες και κυβερνητικούς αξιωματούχους στις περιοχές που επλήγησαν από ρωσικές επιθέσεις.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι εμπορικοί δορυφόροι που εξυπηρετούν τον ουκρανικό στρατό θα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι.

Φέτος, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι διαθέτει νέο επίγειο αντιαεροπορικό σύστημα S-500, ικανό να πλήξει στόχους χαμηλής τροχιάς.

Σε αντίθεση με πύραυλο που δοκίμασε το 2021 για την καταστροφή ενός αδρανούς δορυφόρου από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το νέο όπλο θα στόχευε πολλούς δορυφόρους Starlink ταυτόχρονα, με σφαιρίδια πιθανώς απελευθερωμένα από μελλοντικούς μικρούς δορυφόρους.

Σχεδόν «αόρατα» σφαιρίδια

Ο Χόρνερ σημείωσε ότι είναι δύσκολο να περιοριστούν τα σφαιρίδια μόνο στο Starlink και ότι τα συντρίμμια θα μπορούσαν γρήγορα να ξεφύγουν από τον έλεγχο. «Αν ανατινάξεις ένα κουτί γεμάτο σφαιρίδια, θα καλύψει ολόκληρη την τροχιά και θα καταστρέψει κάθε Starlink και κάθε άλλο δορυφόρο στην ίδια τροχιά. Και αυτή είναι η ανησυχητική πλευρά», εξήγησε.

Τα σφαιρίδια θα ήταν τόσο μικρά, μόλις μερικών χιλιοστών, ώστε να παραμένουν αόρατα για τα συστήματα ανίχνευσης, καθιστώντας δύσκολη την απόδοση ευθύνης στη Μόσχα.

Ο Κλέιτον Σουπ, ειδικός σε διαστημικά όπλα στο CSIS, τόνισε ότι αν οι δορυφόροι αρχίσουν να υποφέρουν ζημιές, θα είναι πιθανό να εντοπιστεί η αιτία. Οι ζημιές θα πλήξουν κυρίως τα ηλιακά πάνελ των δορυφόρων, πιθανώς καθιστώντας τους ανενεργούς, ενώ τα σφαιρίδια και τα συντρίμμια θα πέσουν αργότερα προς τη Γη, θέτοντας σε κίνδυνο άλλα συστήματα σε τροχιά, όπως τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η Σάμσον σημείωσε ότι οι κίνδυνοι ενός τέτοιου όπλου θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη Ρωσία, καθώς «έχουν επενδύσει τεράστιο χρόνο, χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό για να είναι διαστημική δύναμη» και ότι η χρήση ενός τέτοιου όπλου θα «κόψει το διάστημα και για αυτούς».