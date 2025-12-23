Ζελένσκι: Έτοιμα αρκετά σχέδια εγγράφων για εγγυήσεις ασφαλείας μετά τις συνομιλίες στις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι αρκετά σχέδια εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για εγγυήσεις ασφαλείας, έχουν ετοιμαστεί μετά τις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους. Τα έγγραφα αφορούν επίσης την ανοικοδόμηση και ένα βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Οι συνομιλίες διεξήχθησαν στο Μαϊάμι μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, ενώ υπήρξαν και ξεχωριστές συνομιλίες με Ρώσους εκπρόσωπους. Το Κίεβο, υπό πίεση από τις ΗΠΑ, ζητά από τη Μόσχα να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να περιορίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.
  • Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν πρέπει να εκληφθούν ως τομή. Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται μετά από μεγάλη ρωσική αεροπορική επίθεση που προκάλεσε διακοπές ρεύματος στην Ουκρανία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αρκετά σχέδια εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις εγγυήσεις ασφαλείας, έχουν ετοιμαστεί μετά τις συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες στο Μαϊάμι το Σαββατοκύριακο με τις αντιπροσωπείες Ουκρανών και Ευρωπαίων και είχαν ξεχωριστές συνομιλίες με τους Ρώσους εκπρόσωπους στη Φλόριντα καθώς η Ουάσινγκτον δοκιμάζει τις δυνατότητες μιας διευθέτησης έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια πολέμου.

Το Κίεβο, δεχόμενο από τις ΗΠΑ πιέσεις για ταχεία διασφάλιση της ειρήνης, προσπάθησε να εξισορροπήσει την αρχική πρόταση που θεωρείται ευρέως ευνοϊκή για τη Μόσχα, απαιτώντας από αυτήν να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να περιορίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

«Εργάσθηκαν παραγωγικά με τους απεσταλμένους του Προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και αρκετά σχέδια εγγράφων είναι ήδη έτοιμα» έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αφότου ενημερώθηκε για τις συνομιλίες από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρίι Χνάτοφ.

«Συγκεκριμένα αυτά περιλαμβάνουν έγγραφα που αφορούν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την ανοικοδόμηση και ένα βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό αυτού του πολέμου».

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ισχυρές εγγυήσεις από τους συμμάχους για να αποτρέψουν μία ακόμη ρωσική εισβολή έπειτα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

«Τα σημεία για σήμερα έχουν καθοριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στον στόχο του πραγματικού τερματισμού του πολέμου και στην ανάγκη αποτροπής μιας τρίτης ρωσικής εισβολής», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη μεγάλη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία ενάντια στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να προκληθούν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, καθώς οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

Η ρωσική εφημερίδα ‘Ιβέστια’ επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ο οποίος δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στο Μαϊάμι για τους τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν πρέπει να εκληφθούν ως τομή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Αθήνα: Τσουχτερά πρόστιμα για κάπνισμα και αλκοόλ σε εστιατόρια, καφέ μπαρ, αναψυκτήρια και κέντρα διασκέδασης

Ρεβεγιόν στις μεγάλες πίστες: Πόσο κοστίζει ένα τραπέζι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Αναλυτικά οι τιμές και οι διαθεσιμότητες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:53 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Διευθυντής Τσέρνομπιλ: Η σαρκοφάγος πάνω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα δεν θα αντέξει άμεσο ρωσικό πλήγμα

Ένα ρωσικό πλήγμα θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση της «σαρκοφάγου» (στεγάστρου προστα...
15:56 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

CNN: Το νέο φαραωνικό σχέδιο του Τραμπ μπορεί να καταστίσει πανίσχυρο το Ναυτικό των ΗΠΑ – Ή να το βυθίσει

Η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για το φιλόδοξο πρόγραμμα ναυπήγησης μιας νέ...
15:32 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Λιγότεροι οι επισκέπτες των χριστουγεννιάτικων αγορών – Φόβος για θέματα ασφαλείας και ακρίβεια οι αιτίες

Λιγότεροι είναι φέτος οι επισκέπτες των υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών στη Γερμανία, με τ...
15:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Έπσταϊν: Οι νέες αποκαλύψεις που «καίνε» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου – Το email από το Μπαλμόραλ στη Μάξγουελ για να βρει «ακατάλληλους φίλους»

Νέο κύμα αποκαλύψεων προκαλεί αναταράξεις στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, καθώς το αμερικανικό υπουρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα