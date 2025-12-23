ΔΥΠΑ: Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού – Οι περιοχές με αυξημένα οφέλη για τους δικαιούχους

  • Οι κάτοχοι voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.
  • Για συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Βόρεια Εύβοια, η Μαγνησία και ο Έβρος, προβλέπονται έως 12 εντελώς δωρεάν διανυκτερεύσεις για τους δικαιούχους.
  • Το πρόγραμμα επιδοτεί επίσης τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι εντελώς δωρεάν.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν οι κάτοχοι των voucher κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε έως και τις 30 Ιουνίου 2026 και για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένα οφέλη:

  • Έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος
  • Έως 12 διανυκτερεύσεις, εντελώς δωρεάν, σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Τέλος, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15.12.2025 – 14.01.2026).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

