Καλύβια: Είχε χάσει 30 κιλά το «πιστόλι» του Έντικ για να μην αναγνωρίζεται – Πώς εντόπισε τον 35χρονο το ελληνικό FBI

Σύνοψη από το

  • Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «έπεσε» ένας 35χρονος, καταδικασμένος για δολοφονίες μελών της «Greek Mafia» για λογαριασμό της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας του ‘Εντικ.
  • Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή για τη συμμετοχή του σε τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη. Επιπλέον, εκκρεμούσε ένταλμα για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη.
  • Ο 35χρονος, ομογενής από τη Ρωσία, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου στα Καλύβια, αφού είχε χάσει έως και 30 κιλά και είχε αλλάξει την εξωτερική του εμφάνιση για να αποφύγει τον εντοπισμό από τις αρχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΑΛΥΒΙΑ 35ΧΡΟΝΟΣ

Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «έπεσε» ένας 35χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δολοφονίες μελών της λεγόμενης «Greek Mafia», για λογαριασμό της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας του επονομαζόμενου ‘Εντικ. Είναι η εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ για τρεις ανθρωποκτονίες και για μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, που έγινε τον Ιούλιο του 2023, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του στην δολοφονία ενός ακόμα μέλους της Greek Mafia έξω από πρατήριο καυσίμων στο Νέο Κόσμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 35χρονος είχε καταδικαστεί σε 35 χρόνια κάθειρξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκαν η δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο» στα Σκούρτα Βοιωτίας στις 25 Απριλίου 2022, στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους της οργάνωσης στις 3 Ιουλίου 2023 στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του είχε εκδοθεί και ένταλμα για τη συμμετοχή του στην δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν» στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Ο 35χρονος, ομογενής από τη Ρωσία, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου σε ένα σπίτι στα Καλύβια κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, φέρεται να είχε προβεί σε μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση προκείμενου να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες που είχαν οι διωκτικές αρχές, ο καταζητούμενος φαινόταν ιδιαίτερα εύσωμος ωστόσο φρόντισε να χάσει έως και 30 κιλά όσο κρυβόταν για να μην αναγνωρίζεται εύκολα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που τον τοποθετούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων, του Λαυρίου και των Καλυβίων, τελικά «κλείδωσαν» οι έρευνες στα Καλύβια και εντοπίστηκε η πολυτελής οικία την οποία είχε μισθώσει και διέμενε μαζί με έναν άλλον ομογενή.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσε υπό στενή παρακολούθηση και το βράδυ πραγματοποίησαν μία αιφνιδιαστική επιχείρηση κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο συγκάτοικός του δεν συνελήφθη καθώς δεν εκκρεμούσε κάτι σε βάρος του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίσθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια και συνελήφθη, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω, σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της ΕΚΑΜ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πιστόλι,

* γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,

* διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

* άδεια ικανότητας οδήγησης,

* τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

* μαχαίρι,

* 5 κινητά τηλέφωνα και

* 250 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

ΚΑΛΥΒΙΑ 35ΧΡΟΝΟΣ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» από το χωράφι στο ράφι – Σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά

Έρευνα της Deloitte αποκαλύπτει πως η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί σε πιο στοχευμένη κατανάλωση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Οδηγοί ψάχνουν διέξοδο στους χωματόδρομους στην Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο

Διεξόδους για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα και τις πολύωρες αναμονές αναζητούν οδηγοί που ταξ...
15:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Προφυλακίστηκε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Τι λέει η δικηγόρος της 

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της μητέρας του ...
15:44 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νάξος: 17χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο με την μηχανή του – Διακομίστηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν 17χρονο συνέβη στις 9 το πρωί της Τρίτης (23/12) στη ...
15:26 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πιερία: Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα