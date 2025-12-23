Καλύβια: Είχε χάσει 30 κιλά το «πιστόλι» του Έντικ για να μην αναγνωρίζεται – Πώς εντόπισε τον 35χρονο το ελληνικό FBI

Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «έπεσε» ένας 35χρονος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για δολοφονίες μελών της λεγόμενης «Greek Mafia», για λογαριασμό της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας του επονομαζόμενου ‘Εντικ. Είναι η εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρο του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε ποινή κάθειρξης 35 ετών και σε χρηματική ποινή 39.000 ευρώ για τρεις ανθρωποκτονίες και για μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, που έγινε τον Ιούλιο του 2023, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τη συμμετοχή του στην δολοφονία ενός ακόμα μέλους της Greek Mafia έξω από πρατήριο καυσίμων στο Νέο Κόσμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο 35χρονος είχε καταδικαστεί σε 35 χρόνια κάθειρξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της οποίας τελέστηκαν η δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου ή «Θείου Τζο» στα Σκούρτα Βοιωτίας στις 25 Απριλίου 2022, στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτη ή «Ράμπο» και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη ή «Νιόνιου» στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους της οργάνωσης στις 3 Ιουλίου 2023 στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του είχε εκδοθεί και ένταλμα για τη συμμετοχή του στην δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη ή «Ζαμπόν» στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Ο 35χρονος, ομογενής από τη Ρωσία, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, 22 Δεκεμβρίου σε ένα σπίτι στα Καλύβια κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, φέρεται να είχε προβεί σε μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση προκείμενου να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, στις φωτογραφίες που είχαν οι διωκτικές αρχές, ο καταζητούμενος φαινόταν ιδιαίτερα εύσωμος ωστόσο φρόντισε να χάσει έως και 30 κιλά όσο κρυβόταν για να μην αναγνωρίζεται εύκολα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που τον τοποθετούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές του Ασπροπύργου, των Άνω Λιοσίων, του Λαυρίου και των Καλυβίων, τελικά «κλείδωσαν» οι έρευνες στα Καλύβια και εντοπίστηκε η πολυτελής οικία την οποία είχε μισθώσει και διέμενε μαζί με έναν άλλον ομογενή.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσε υπό στενή παρακολούθηση και το βράδυ πραγματοποίησαν μία αιφνιδιαστική επιχείρηση κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Ο συγκάτοικός του δεν συνελήφθη καθώς δεν εκκρεμούσε κάτι σε βάρος του.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίσθηκε χθες, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια και συνελήφθη, 35χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία, εμπρησμό, υφαίρεση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία με πρόθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του ανωτέρω, σε οικία στα Καλύβια Αττικής, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της ΕΚΑΜ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ανωτέρω οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* πιστόλι,

* γεμιστήρας με 14 φυσίγγια,

* διαβατήριο και δελτίο ταυτότητας αμφιβόλου γνησιότητας,

* άδεια ικανότητας οδήγησης,

* τραπεζική κάρτα σε στοιχεία τρίτου ατόμου,

* μαχαίρι,

* 5 κινητά τηλέφωνα και

* 250 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».