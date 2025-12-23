Οδηγοί ψάχνουν διέξοδο στους χωματόδρομους στην Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Διεξόδους για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα και τις πολύωρες αναμονές αναζητούν οδηγοί που ταξιδεύουν για τα Χριστούγεννα.
  • Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, καθώς οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη του δρόμου.
  • Πολλοί οδηγοί αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και από χωματόδρομους, καθώς η Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι μπλοκαρισμένη. Βίντεο στα social media δείχνει αυτοκίνητα να κινούνται σε χωματόδρομους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ταξιδιώτες ψάχνουν διέξοδο ακόμη και σε χωματόδρομους

Διεξόδους για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα και τις πολύωρες αναμονές αναζητούν οδηγοί που ταξιδεύουν μόνοι ή με τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα μακριά από την πόλη.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη του δρόμου, όμως, η Τροχαία έκρινε ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να γίνουν εκτροπές της κυκλοφορίας.

Με δεδομένο ότι η κίνηση μεταφέρεται και στις παρακαμπτήριες οδούς, καθώς η έξοδος των εκδρομέων είναι μεγάλη, πολλοί οδηγοί αναζητούν και… εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και από χωματόδρομους.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media από τον τραγουδιστή Χρήστο Παπαδόπουλο, φαίνονται αυτοκίνητα να κινούνται σε χωματόδρομους, καθώς η Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι μπλοκαρισμένη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συγκίνηση στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας στο Αμύνταιο

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» από το χωράφι στο ράφι – Σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά

Έρευνα της Deloitte αποκαλύπτει πως η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί σε πιο στοχευμένη κατανάλωση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:06 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Καλύβια: Είχε χάσει 30 κιλά το «πιστόλι» του Έντικ για να μην αναγνωρίζεται – Πώς εντόπισε τον 35χρονο το ελληνικό FBI

Στα χέρια των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος «έπεσε» ένας 35χ...
15:50 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Προφυλακίστηκε η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Τι λέει η δικηγόρος της 

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της μητέρας του ...
15:44 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Νάξος: 17χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο με την μηχανή του – Διακομίστηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν 17χρονο συνέβη στις 9 το πρωί της Τρίτης (23/12) στη ...
15:26 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πιερία: Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα