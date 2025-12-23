Οδηγοί ψάχνουν διέξοδο στους χωματόδρομους στην Αθηνών – Λαμίας – Δείτε βίντεο

Διεξόδους για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα και τις πολύωρες αναμονές αναζητούν οδηγοί που ταξιδεύουν μόνοι ή με τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα μακριά από την πόλη.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στην άκρη του δρόμου, όμως, η Τροχαία έκρινε ότι για λόγους ασφαλείας πρέπει να γίνουν εκτροπές της κυκλοφορίας.

Με δεδομένο ότι η κίνηση μεταφέρεται και στις παρακαμπτήριες οδούς, καθώς η έξοδος των εκδρομέων είναι μεγάλη, πολλοί οδηγοί αναζητούν και… εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και από χωματόδρομους.

Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media από τον τραγουδιστή Χρήστο Παπαδόπουλο, φαίνονται αυτοκίνητα να κινούνται σε χωματόδρομους, καθώς η Αθηνών – Θεσσαλονίκης είναι μπλοκαρισμένη.