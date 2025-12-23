Αποκάλυψη της δικηγόρου της Μαρίας Καρυστιανού: Καμία συνεργασία με πρόσωπο που έχει αναμειχθεί με την πολιτική – ΒΙΝΤΕΟ

“Δεν θέλει οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο έχει αναμειχθεί ουσιαστικά με την πολιτική στο παρελθόν”. Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία κατέστησε σαφές το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η εντολέας της για το κίνημα που ως λέγεται σκοπεύει να δημιουργήσει.

Αναλυτικότερα, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra 24, η Μαρία Γρατσία υπογράμμισε, για όσα έχουν ακουστεί για την “επιτροπή σοφών”, ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί πως πρόκειται για “εξαίρετες προσωπικότητες με πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και εμπειρία από τη δουλειά και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις” που έχουν προσεγγίσει την κ. Καρυστιανού “με δική τους πρωτοβουλία”.

“Εξαίρετες προσωπικότητες έχουν προσεγγίσει με δική τους πρωτοβουλία, άνθρωποι που έχουν πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και εμπειρία από τη δουλειά από την εργασία, και όχι θεωρητικές προσεγγίσεις, δηλαδή να είμαστε βολεμένοι σε μια καρέκλα και να μην έχουμε επαφή με την κοινωνία. Δηλαδή, άνθρωποι από την αγορά που βιώνουν από την καθημερινότητά τους, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία έχουν αναλάβει ευθύνες, που είναι σημαντικό κριτήριο και δείκτης ωριμότητας και εμπειρίας, και παράλληλα έχουν και τις γνώσεις και το γνωστικό υπόβαθρο προκειμένου με όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή και με τη γνώση και με την εμπειρία να συνδράμουν στην διαμόρφωση εμπεριστατωμένων, στοιχειοθετημένων λύσεων απτών, πρακτικών, μέσα από την πράξη προκειμένου ουσιαστικά να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία απασχολούν την χώρα, που απασχολούν όλους μας. Άρα, υπό αυτή την έννοια η λέξη σοφών”, ανέφερε η κ. Γρατσία.

“Άνθρωποι οι οποίοι έχουν και το θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και τις γνώσεις το μορφωτικό επίπεδο αλλά έχουν και την εμπειρία από την πράξη, από τη δουλειά”, συνέχισε η δικηγόρος.

Ακόμα, έκανε γνωστό, έπειτα από σχετική ερώτηση, ότι οι άνθρωποι που θα είναι κοντά στην Μαρία Καρυστιανού “στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν σχέση με την πολιτική”.

Για το ιδεολογικό κομμάτι, ξεκαθάρισε ότι “επειδή το κριτήριο και ο στόχος είναι η ανάδειξη των παθογενειών που απασχολούν την χώρα και η επίλυση αυτών εξ ου και ανέφερα τα εφόδια και τα προσόντα αυτών των ανθρώπων, δεν υπάρχουν ταμπέλες οι οποίες να παραπέμπουν σε αριστερά, δεξιά, ούτε τέτοιου είδους ουσιαστικά περιοριστικές προσεγγίσεις” και αυτό όπως είπε “διότι η δράση της κυρίας Καρυστιανού, έχει άλλο κίνητρο. Το μόνο κίνητρο, το επιστέγασμα είναι το κοινό καλό, ο εντοπισμός των προβλημάτων η ανάδειξη αυτών, η διαφάνεια και η επίλυσή τους”.

Σχετικά με την αναδιαμόρφωση του Κινήματος σε πολιτικό κόμμα ανέφερε ότι “αν αποφασίσει να είναι μπροστά σε έναν πολιτικό φορέα γιατί ουσιαστικά, αυτό που περισσότερο την ενδιαφέρει είναι να υπάρξει αυτό το κίνημα και όπως έχει πει, το ίδιο το Κίνημα θα αναδείξει ποιος θα ηγείται γιατί είναι υπέρ της ομαδικής εργασίας και το ζητούμενο για εκείνη είναι το δια ταύτα όχι ποιος θα ηγείται και πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι γιατί κάθε ομάδα και κάθε δράση, ό,τι ταμπέλα και να της βάλουμε κρίνεται εκ του αποτελέσματος”.

Σε ερώτηση για τα υψηλά ποσοστά που καταγράφει σε αρκετές δημοσκοπήσεις αλλά και εάν την έχουν προσεγγίσει άνθρωποι από τον πολιτικό χώρο ανέφερε: “Σίγουρα έχουν υπάρξει τέτοιου είδους προσεγγίσεις, σε πολλαπλή βάση, αλλά είναι πάντα κάθετη και ξεκάθαρη η αντιμετώπισή της και δεν αφήνει παραθυράκια”.