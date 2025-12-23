Καιρός: Βροχερό το σκηνικό τις ημέρες των Χριστουγέννων – Έρχονται καταιγίδες και ενισχυμένοι άνεμοι, πού θα χιονίσει

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις ημέρες των Χριστουγέννων, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τους ισχυρούς ανέμους αλλά και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας, αλλά και πρόσκαιρα την ημέρα των Χριστουγέννων σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:

Την Τρίτη 23/12 προβλέπονται τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Κρήτη, Δωδεκάνησα και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά τμήματα.

Την Τετάρτη 24/12 (Παραμονή Χριστουγέννων) τις πρωινές ώρες προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά τμήματα, που βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας (συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 25/12 (Χριστούγεννα), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος.

Στον παρακάτω Χάρτη, δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος υετού (βροχή/χιόνι) από την Τρίτη 23/12 έως και την Πέμπτη 25/12/2025.

Χάρτης. Εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος υετού (βροχής/χιόνι) από την Τρίτη 23/12 έως και την Πέμπτης 25/12/2025, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν:

Στο Ιόνιο από το μεσημέρι της Τρίτης 23/12 έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 24/12, από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως ισχυροί 6 μποφόρ, με εξασθένηση

Στο Βόρειο Αιγαίο την Πέμπτη 25/12 από βορειοανατολικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις αναμένονται:

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κυρίως την Πέμπτη 25/12

Σε ημιορεινές και τις βραδινές ώρες πρόσκαιρα σε πεδινές περιοχές της Θράκης, την Πέμπτη 25/12

Τέλος, προσοχή απαιτείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών όπου αναμένονται φαινόμενα και συγκεκριμένα στους δρόμους που επισημαίνει η υπηρεσία ROADS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ. Συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από σήμερα το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη.

Αναλυτικά, επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: