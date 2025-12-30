Τραγωδία σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού: 37χρονος πνίγηκε και πέθανε μπροστά στη σύζυγό του

  • Τραγική κατάληξη είχε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού σε τουριστικό θέρετρο της Βραζιλίας, όταν ένας 37χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πνιγμό μπροστά στα μάτια της συζύγου του.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στο Thermas Resort στην πόλη Σάο Πέδρο, όπου ο Carlos Cerasomma συμμετείχε σε διαγωνισμό κατανάλωσης καρπουζιού χωρίς τη χρήση χεριών.
  • Η σύζυγός του δήλωσε ότι το τραπέζι ήταν υπερβολικά χαμηλό, ενώ υποστήριξε ότι δεν υπήρχε παρούσα ομάδα επείγουσας ιατρικής βοήθειας και προτίθεται να κινηθεί νομικά.
Τραγική κατάληξη είχε ένας διαγωνισμός κατανάλωσης καρπουζιού σε τουριστικό θέρετρο της Βραζιλίας, όταν ένας 37χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πνιγμό μπροστά στα μάτια της συζύγου του, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Thermas Resort στην πόλη Σάο Πέδρο, όπου ο Carlos Cerasomma, πατέρας τεσσάρων παιδιών, συμμετείχε σε διαγωνισμό που δοκίμαζε ποιος θα μπορούσε να φάει πιο γρήγορα ένα κομμάτι καρπούζι, σκυμμένος πάνω από ένα χαμηλό τραπέζι και χωρίς τη χρήση χεριών.

Ο 37χρονος διαγωνιζόταν με ακόμη πέντε επισκέπτες του θερέτρου, διεκδικώντας ένα έπαθλο που, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ήταν μια μερίδα τηγανητές πατάτες.

Λίγο μετά την έναρξη του παιχνιδιού, περίπου στις 4:30 το απόγευμα της 11ης Δεκεμβρίου, ο Cerasomma άρχισε να πνίγεται από το κομμάτι του καρπουζιού. Άμεσα κλήθηκε να συνδράμει ναυαγοσώστης, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσίευσε το βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό μέσο G1 Globo, το προσωπικό του θερέτρου άρχισε να φωνάζει ζητώντας να μάθει αν κάποιος γνώριζε να εκτελέσει τη λαβή Χάιμλιχ.

«Μια επισκέπτρια πήγε να βοηθήσει, πιστεύω ότι ήταν γιατρός. Εναλλάσσονταν κάνοντας ΚΑΡΠΑ. Χρειάστηκαν περίπου 25 λεπτά για να φτάσουν οι πυροσβέστες», ανέφερε ο μάρτυρας.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία μετέφερε τον άνδρα στη Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας (UPA) του Σάο Πέδρο περίπου στις 4:40 μ.μ. τοπική ώρα. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο και καταγράφηκε ως «φυσική ασφυξία» που προκλήθηκε από απόφραξη των αεραγωγών.

«Το θύμα πνίγηκε από τροφή και μεταφέρθηκε στην UPA (Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας), αλλά δεν επέζησε. Η υπόθεση καταγράφηκε ως ύποπτος θάνατος στο Αστυνομικό Τμήμα του Σάο Πέδρο», ανέφερε η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της.

Από την πλευρά του, το Sao Pedro Thermas Resort δήλωσε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης: «Ο επισκέπτης μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο εν ζωή, όπου, δυστυχώς, κατέληξε. Βρισκόμαστε σε άμεση επικοινωνία με την οικογένεια, προσφέροντας κάθε απαραίτητη στήριξη και παρηγοριά σε αυτή την περίοδο βαθιάς θλίψης. Επαναλαμβάνουμε την αλληλεγγύη και τον σεβασμό μας προς την οικογένεια και τους φίλους, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων».

Μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του, Kimberly Santos, δήλωσε ότι το τραπέζι του διαγωνισμού ήταν υπερβολικά χαμηλό για το ύψος του συζύγου της, που ήταν 1,80 μ., γεγονός που τον ανάγκασε να σκύψει σε στάση που ενδέχεται να συνέβαλε στον πνιγμό.

Όπως ανέφερε, μέλος του προσωπικού είχε πει στον Cerasomma ότι είχε απομείνει μόνο ένα κομμάτι καρπούζι να φάει, προτού αντιληφθούν ότι δεν ανταποκρινόταν και παρέμενε με το κεφάλι σκυμμένο.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν υπήρχε παρούσα ομάδα επείγουσας ιατρικής βοήθειας, παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητα αφορούσε κατανάλωση τροφής, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν από άλλους επισκέπτες του θερέτρου. Πρόσθεσε επίσης ότι το προσωπικό αναψυχής και οι ναυαγοσώστες δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν, ενώ μια νοσηλεύτρια έφτασε αργότερα στο σημείο, χωρίς ωστόσο να επιχειρήσει κάποια σωστική διαδικασία.

Η χήρα του 37χρονου δήλωσε τέλος ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά, προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του συζύγου της και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν, αναφέρει η Daily Mail.

