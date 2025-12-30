Aγρότες: Ανοίγουν σημεία των εθνικών οδών ενόψει της Πρωτοχρονιάς – Πού υπάρχουν αποκλεισμοί

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμοι να περάσουν ακόμη και την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση πως δεν προτίθενται να υποχωρήσουν.

Το μεσημέρι της Δευτέρας η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς αγρότες προχώρησαν στο κλείσιμο των παραδρόμων τόσο στη Νίκαια της Λάρισας όσο και στον Μπράλο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.

Για σήμερα, οι αγρότες του παραπάνω μπλόκου δεν έχουν προγραμματίσει κάποια δράση, αλλά προκειμένου να ταξιδέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, στις 9 το πρωί θα ανοίξει η αερογέφυρα που βρίσκεται επάνω από το μπλόκο της Νίκαιας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, έξω από την Λάρισα, ώστε να εξυπηρετηθούν όσοι κινούνται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Για τους ταξιδιώτες που θα κινηθούν αντιστρόφως, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, θα ακολουθείται η διαδρομή, στην οποία εκτρέπει η Τροχαία τα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, από τον κόμβο Πλατυκάμπου, θα εισέρχονται στην παλαιά εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και μέσω του Κιλελέρ θα μπαίνουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Αυτό, θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή και από το Σάββατο και μετά οι αγρότες θα έχουν αποφασίσει πώς θα κινηθούν για τη συνέχιση του αγώνα τους.

Στα Μάλγαρα τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και το Σάββατο, ημέρα όπου οι αγρότες αναμένεται να λάβουν τελικές αποφάσεις όσον αφορά τις κινητοποιήσεις τους, μετά από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

Στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, οι αγρότες προχώρησαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό, στο ύψος των διοδίων Αργυροκάστρου, κλείνοντας και τη μία λωρίδα κυκλοφορίας που μέχρι πρότινος παρέμενε ανοιχτή. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ολοκληρώθηκε η συνέλευση στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας – Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς

Παράλληλα, το βράδυ της Δευτέρας, ολοκληρώθηκε η συνέλευση των μελών στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, σύμφωνα με την οποία, μέχρι και την Δευτέρα το πρωί, θα παραμείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός, τουλάχιστον μια λωρίδα ανά ρεύμα. Εξαίρεση αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κίνηση των φορτηγών. Η διέλευση τους θα γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο εκείνο και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι κλειστό, μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων και για την διέλευση υπάρχει παρακαμπτήριος δρόμος, τον οποίο χρησιμοποιούν τα οχήματα και που το απόγευμα της Δευτέρας δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές.

Το κομμάτι αυτό θα παραμένει κλειστό μέχρι και το πρωί της Τρίτης, παρόλο που θα ανοίξει η Εθνική Οδός. Τα οχήματα στο σημείο εκείνο, στο ρεύμα προς Αθήνα, θα κινηθούν μέσα από παρακαμπτήριους.

Παράλληλα, λίγο νοτιότερα, στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες προσανατολίστηκαν στην θέση, τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά να αφήσουν ελεύθερη την δίοδο, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο και για παράταση της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά.

Όσον αφορά τον κόμβο του Μπράλου, στη Φθιώτιδα, η Εθνική Οδός παραμένει κλεισμένη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Μάλιστα, στις 14:00-16:00 το μεσημέρι της Δευτέρας υπήρξε και ο αποκλεισμός του μοναδικού προδρόμου όπου υπάρχει σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο προς τις Θερμοπύλες, όσο και προς την Άμφισσα.

Κλειστή μέχρι την Τετάρτη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Τότε, αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Επισημαίνεται ότι κάθε βράδυ οι αγρότες διεξάγουν γενική συνέλευση, ενώ έχουν πάρει την απόφαση να σκληρύνουν τη στάση τους. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση στην πόλη του Αγρινίου.

Ανοίγουν σήμερα δύο λωρίδες στην Περιμετρική Πατρών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων

Με απόφαση της συνέλευσης του μπλόκου της Εγλυκάδας στην Περιμετρική οδό της Πάτρας, την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι θα δοθεί στην κυκλοφορία από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκδρομέων και στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Πράσινα Φανάρια: Οι αγρότες θα κάνουν ρεβεγιόν στον δρόμο αν και τάσσονται υπέρ του διαλόγου – Οι τρεις προϋποθέσεις

Ρεβεγιόν στους δρόμους είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ίδιο μπλόκο του οποίοι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την πρόθεση να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, βάζοντας ωστόσο προϋποθέσεις αλλά και την ικανοποίηση τριών ζητημάτων που έχουν θέσει.

Πρώτον, να αποζημιωθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι για τα κοπάδια τους που χάθηκαν λόγω ευλογιάς, δεύτερον, να σταματήσουν οι διώξεις των συναδέλφων τους και τρίτον, τα 16 αιτήματα από τα 27 που η κυβέρνηση λέει ότι έχουν ικανοποιηθεί να γίνουν πρόταση νόμου στη Βουλή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τότε οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών θα πάνε σε διάλογο έστω κι αν δεν συμφωνούν οι συνάδελφοί τους.