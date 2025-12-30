Τα τελευταία ραντεβού με την εφορία – Ποιες φορολογικές εκκρεμότητες λήγουν στο τέλος του έτους

  • Χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να σπριντάρουν μέχρι την εκπνοή του 2025, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να τακτοποιηθεί μια σειρά από φορολογικές εκκρεμότητες.
  • Στις εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνονται τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά και χρηματικές γονικές παροχές για κάλυψη τεκμηρίων.
  • Μέχρι τέλος του έτους πρέπει επίσης να υποβληθούν δηλώσεις από κληρονόμους και κατοίκους εξωτερικού, ενώ λήγει και η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026, με πρόστιμα να επιβάλλονται από την Πρωτοχρονιά.
Nα… σπριντάρουν μέχρι την εκπνοή του 2025 καλούνται χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να τακτοποιηθεί μια σειρά από φορολογικές εκκρεμότητες.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Συνολικά απομένουν δύο ημέρες μέχρι το τέλος του έτους, εντός των οποίων οι υπόχρεοι θα πρέπει να κλείσουν ανοιχτές υποθέσεις με την εφορία, αν θέλουν να αποφύγουν επιπλέον φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Στις εκκρεμότητες που θα πρέπει να κλείσουν οι φορολογούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 περιλαμβάνονται:

