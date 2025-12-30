Τηλεθέαση (29/12): Πρωτιά για την Super Κατερίνα – Τα ποσοστά στην πρωινή ζώνη

  • Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε στην πρωινή ζώνη, με την Super Κατερίνα να προηγείται στο δυναμικό κοινό.
  • Η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει αμφίρροπη, με μικρές διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης μεταξύ των εκπομπών.
  • Στο δυναμικό κοινό, η Super Κατερίνα εξασφάλισε την πρωτιά με ποσοστό 15,5%.
Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε και στην πρωινή ζώνη, με την Super Κατερίνα να προηγείται στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και στο γενικό κοινό.

Τα στοιχεία τηλεθέασης δείχνουν ότι η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει αμφίρροπη, με μικρές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των εκπομπών.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες τηλεθέασης πρωινής ζώνης σε δυναμικό και σύνολο κοινού.

Σύνολο Κοινού

Εκπομπή Ποσοστό
Super Κατερίνα 11,6%
10 Παντού 13,9%
Αταίριαστοι 17,9%
Buongiorno 8,9%
Το Πρωινό 7,7%

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή Ποσοστό
Super Κατερίνα 15,5%
10 Παντού 13,7%
Αταίριαστοι 10%
Buongiorno 7,6%
Το Πρωινό 6,3%

