Τηλεθέαση (29/12): Πρωτιά για την Super Κατερίνα – Τα ποσοστά στην πρωινή ζώνη

Έντονος ανταγωνισμός καταγράφηκε και στην πρωινή ζώνη, με την Super Κατερίνα να προηγείται στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό και στο γενικό κοινό.
Τα στοιχεία τηλεθέασης δείχνουν ότι η μάχη της πρωινής ζώνης παραμένει αμφίρροπη, με μικρές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των εκπομπών.
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες τηλεθέασης πρωινής ζώνης σε δυναμικό και σύνολο κοινού.
Σύνολο Κοινού
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|11,6%
|10 Παντού
|13,9%
|Αταίριαστοι
|17,9%
|Buongiorno
|8,9%
|Το Πρωινό
|7,7%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|15,5%
|10 Παντού
|13,7%
|Αταίριαστοι
|10%
|Buongiorno
|7,6%
|Το Πρωινό
|6,3%