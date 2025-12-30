Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου

Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον, από τις 7 Ιανουαρίου 2026, αποφάσισαν από κοινού η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής, καθώς και όλες οι Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της χώρας.

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μονόδρομο. Παρά το γεγονός ότι ο παραγωγός και ο αυτοαπασχολούμενος αγρότης διαθέτουν το προϊόν τους σε χαμηλή τιμή, οι πολιτικές που ακολουθούνται επιβαρύνουν το κόστος σε κάθε στάδιο της διακίνησης», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, που τάσσεται «στο πλευρό των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων».

Τα βασικά αιτήματα της πανελλαδικής απεργίας είναι τα εξής: ακρίβεια στις λαϊκές αγορές, στήριξη των αγροτών – μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, άμεση απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και τροποποιήσεις του Ν. 4849/2021, ο οποίος «δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών».

«Η πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον αποτελεί μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι λαϊκές αγορές στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τους καταναλωτές. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν σε θύμα πολιτικών που οδηγούν στην ακρίβεια, στη συγκέντρωση της αγοράς και στην απαξίωση του πρωτογενούς τομέα. Οι λαϊκές αγορές είναι και θα παραμείνουν πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αγαπάτε τον καφέ; Ειδικοί αποκαλύπτουν με τι δεν πρέπει να τον συνδυάζετε μετά τα 50

Έφηβη υποβλήθηκε σε αφαίρεση του ποδιού της που ζύγιζε 79 κιλά από σπάνια πάθηση: «Σε κανένα παιδί δεν αξίζει αυτό»

ΕΝΦΙΑ: Τι θα ισχύει για το μοντέλο δόσεων το 2026 – Οι τελευταίες πληροφορίες σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών

Επίδομα ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για τους δικαιούχους- Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Με το «βλέμμα» στην Πανελλαδική Σύσκεψη των μπλόκων η κυβέρνηση – Το plan Β και οι σκέψεις για πρόστιμα στα τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς

Με τους αγρότες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και να καλούν για «ρεβεγιόν» στα μπλόκα, την ...
08:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Προαστιακός: Η ανακοίνωση της Hellenic Train για την παράσυρση του πεζού στα Άνω Λιόσια – «Διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Hellenic Train για την παράσυρση του 50χρονου από συρμό του Προαστιακού τ...
08:24 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Aγρότες: Ανοίγουν σημεία των εθνικών οδών ενόψει της Πρωτοχρονιάς – Πού υπάρχουν αποκλεισμοί

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες...
08:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού

Κατέληξε ο άνδρας που το πρωί της Τρίτης παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια,...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα