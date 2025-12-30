Το ρομαντικό ραντεβού μετατράπηκε σε… εφιάλτη: «Διάλεξε ακριβό εστιατόριο και ήθελε να πληρώσω εγώ»

Αν ένας τύπος φαίνεται ευγενικός, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσετε σας, ένα μάθημα που έμαθε η TikToker Sarah (@sarahwhiteandsmall). Έκανε match με έναν τύπο που φαινόταν πολύ καλός σε μια εφαρμογή γνωριμιών, μίλησαν για αρκετές εβδομάδες και τελικά κανόνισαν το πρώτο τους ραντεβού.

Όμως, αυτός είχε ξεχάσει ένα επαγγελματικό event που είχε στη μέση της ημέρας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να αναβάλουν το ραντεβού τους.

Μπορεί να ακούγεται αθώο, αλλά όπως διαπίστωσε η Sarah, ποτέ δεν ξέρεις ποιος πραγματικά είναι ο άλλος μέχρι να τον συναντήσεις. Πόσο συχνά έχουμε πειστεί από την πρώτη εντύπωση, μόνο για να καταλήξουμε με μια άλλη, πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα;!

Ένα ραντεβού εκτός ελέγχου

«Ήμουν… πληγωμένη από αυτό και τον έκανα να το νιώσει, γιατί ειλικρινά, μετά από αυτό δεν ήθελα να μιλήσω μαζί του. Αν δεν μπορείς να οργανώσεις το πρόγραμμά σου και να είσαι ενήλικας, τότε δεν πρέπει να βγαίνεις ραντεβού. Μην σπαταλάς τον χρόνο των άλλων», είπε η Sarah.

Αλλά εκείνος επέμενε ότι θα το διορθώσει και της ζήτησε δεύτερη ευκαιρία.

Έτσι, κανονίσανε να πάνε στην αγορά όπως είχαν συμφωνήσει. Εκείνη βγήκε από τη δουλειά στις 8 μ.μ. και ανακάλυψε ότι η αγορά έκλεινε στις 9 μ.μ., οπότε πέρασαν μόνο 45 λεπτά εκεί.

Και, όσο κι αν το προσπαθούσε, εκείνος ήταν αγενής με τους υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια του ραντεβού.

Αλλά η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Εκείνος είχε βρει ένα ιταλικό εστιατόριο για να συνεχίσουν το ραντεβού τους, ένα μέρος που είχε επισκεφτεί ξανά. Η Sarah είχε ήδη δει το μενού και φαινόταν λίγο ακριβό, οπότε προετοιμάστηκε να πληρώσει για τον εαυτό της αν χρειαζόταν.

Στο εστιατόριο, εκείνος παρήγγειλε κρασί και την έπεισε να παραγγείλει ένα κοκτέιλ. Κάθε φορά που εκείνη έπινε μια γουλιά και έβαζε το ποτήρι πίσω στο τραπέζι, εκείνος το μετακινούσε συνεχώς γύρω από το τραπέζι…

Αυτό την αναστάτωσε, οπότε τον ρώτησε γιατί συνεχώς άγγιζε το ποτό της. Εκείνος απάντησε ότι φοβόταν μήπως το ρίξουν κατά λάθος.

Η Sarah, όμως, τον πήρε χαμπάρι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και μετακίνησε το ποτήρι… εκτός εμβέλειάς του.

Παρήγγειλε ένα πλήρες γεύμα, ενώ η Sarah πήρε κάτι από το μενού που δεν ήταν ακριβό. Όταν ήρθε ο σερβιτόρος με τον λογαριασμό, εκείνος τον κοίταξε και είπε ότι δεν ήταν προετοιμασμένος για το πόσο ακριβό ήταν το γεύμα τους.

Η Sarah προσφέρθηκε να πληρώσει για το δικό της φαγητό, που κόστιζε περίπου 28 ευρώ. Εκείνος πρότεινε να μοιραστούν τον λογαριασμό, αλλά εκείνη το αρνήθηκε αμέσως.

“Καλά παιδιά” με… προειδοποιητικά σημάδια

«Επέμενε να με συνοδεύσει μέχρι το αυτοκίνητό μου, αν και δεν χρειαζόταν, γιατί το έβλεπα από την πόρτα του εστιατορίου», είπε η Sarah. «Επίσης, μην προσπαθείς να με πείσεις με την «ευγενική» σου συμπεριφορά. Μου το απέδειξες στο εστιατόριο ότι δεν είσαι καθόλου κύριος.»

Στο δρόμο για το αυτοκίνητό της, προσπάθησε να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει, αλλά εκείνη απέφυγε την κίνηση.

Όταν μπήκε στο αυτοκίνητό της, εκείνος έκανε άλλη μια απόπειρα να την αγκαλιάσει και να τη φιλήσει, και κατέληξε να της δώσει ένα φιλί στο μάγουλο.

Της είπε να του στείλει μήνυμα όταν φτάσει σπίτι, αλλά εκείνη ήδη σκεφτόταν πολύ σοβαρά να τον «αγνοήσει» (ghosting).

Η τρομερή αυτή εμπειρία της άφησε δύο πολύ ξεκάθαρα διδάγματα: μην διαλέγεις ένα μέρος που δεν μπορείς να αντέξεις οικονομικά για ραντεβού, και μην δίνεις ευκαιρίες στον «καλό τύπο» γιατί μπορεί να είναι εξίσου κακός με τους άλλους τύπους.

Κάποιες φορές, τα «καλά παιδιά» είναι απλώς πιο εξασκημένοι και καταφέρνουν να κρύβουν ύποπτα σημάδια.