Μια γυναίκα στην Βρετανία έχει δημιουργήσει εφαρμογή γνωριμιών για χήρες και χήρους που θέλουν να βρουν ξανά την αγάπη. Η Nicky Wake, η οποία ήταν 49 ετών όταν ο σύζυγός της πέθανε από κορονοϊό, δήλωσε ότι οι νέοι χρήστες πρέπει να παρέχουν ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου του συζύγου τους ή έναν σύνδεσμο προς τον λογαριασμό τους στο Facebook για να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Chapter 2, όπως ονομάζεται η εφαρμογή της.

Η Wake, που είναι σήμερα 51 ετών, δήλωσε στο SWNS ότι ξεκίνησε την εφαρμογή αφού απογοητεύτηκε από τα σύγχρονα ραντεβού, παρομοιάζοντάς τα με την “άγρια δύση”: «Τα σημερινά ραντεβού μοιάζουν με την άγρια δύση και ως χήρα ήμουν εξαιρετικά ευάλωτη και κάπως διαλυμένη, κάτι που είναι δύσκολο να εξηγηθεί σε έναν άνθρωπο που ψάχνει απλώς να περάσει καλά» και συνέχισε εξηγώντας πώς γνωρίστηκε με τον αποθανόντα σύζυγό της:

«Με τον Andy γνωριστήκαμε online, αλλά ο μοντέρνος τρόπος γνωριμιών μέσω διαδικτύου είναι πάρα πολύ διαφορετικός». Η 51χρονη, σήμερα, γυναίκα στη συνέχεια των δηλώσεών της στο SWNS, μίλησε για τις online εμπειρίες της με το άλλο φύλο, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποστολή γυμνών φωτογραφιών και την απόκρυψη σχέσεων και γάμων. “Όταν βγαίνω ραντεβού, προσπαθώ να μάθω τα πλήρη ονόματά τους και να τους ψάξω στο Google”, εξήγησε. “Υπάρχουν και άνθρωποι που σου στέλνουν ανεπιθύμητες φωτογραφίες ή πρόκειται απλά για βαρετούς άντρες».

Here at https://t.co/fmKNsO6VPF we are thrilled with this article in yesterdays Sunday Mirror Magazine, PR like this helps us raise awareness across the UK, join our incredible community of people who ‘get it’ we all deserve to find love again pic.twitter.com/QjWc5rGr3R

